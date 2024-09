Adele si ferma: “Non vi vedrò per un periodo incredibilmente lungo”

Durante l’ultimo concerto della residency a Monaco, Adele ha annunciato che si prenderà una pausa molto lunga dalla musica.

Negli ultimi anni Adele non si è mai fermata, portando la sua musica in giro per il mondo con moltissimi concerti in Europa e in America. Adesso, però, la cantautrice britannica ha annunciato di aver intenzione di prendersi una pausa “per un periodo incredibilmente lungo”. Lo ha annunciato lei stessa, con gli occhi lucidi, durante l’ultimo concerto della residency a Monaco.

Adele: i motivi della lunga pausa

Sul palco di Monaco, Adele ha spiegato i motivi della sua scelta: “Ho passato gli ultimi sette anni a rifarmi una vita e voglio godermela”. Poi ha aggiunto: “Mi mancherete tantissimo”.

“Non sono a mio agio su un palco, e questo lo so, ma sono molto brava. E mi sono davvero divertita a esibirmi per quasi tre anni, che è il periodo di concerti più lungo che abbia mai fatto e probabilmente il più lungo che farò mai” – ha proseguito l’artista.

Adele: gli ultimi concerti prima dello stop

Prima di fermarsi, però, Adele terrà gli ultimi 10 live in programma a Las Vegas nei weekend dal 25 ottobre al 23 novembre. Dopo questi eventi, ha annunciato ai fan: “non vi vedrò per un periodo incredibilmente lungo. Vi terrò nel mio cuore per tutta la pausa e ripenserò a questi concerti e a tutti quelli che ho fatto negli ultimi tre anni. È stato meraviglioso, ho solo bisogno di riposare”.

Adele

A Monaco, Adele ha fatto 10 incredibili concerti riempiendo tutte le volte un’arena da ben 80mila spettatori. Prima di salutare i fan, la cantautrice britannica li ha ringraziati calorosamente per l’affetto ricevuto: “La gente è venuta col bello e col cattivo tempo, con un c**zo di monsone, coi tuoni, coi fulmini“. Sono stati i suoi primi concerti nell’Europa continentale dal 2016, quando si esibì anche per 2 date all’Arena di Verona.