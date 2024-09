Sanremo 2025: Carlo Conti vuole Alessia Marcuzzi sul palco

Secondo le ultime indiscrezioni, Carlo Conti starebbe creando una squadra per Sanremo 2025 e vorrebbe Alessia Marcuzzi come co-conduttrice.

Mancano 6 mesi alla prossima edizione del Festival più amato dagli italiani e non sorprende quindi che inizino a circolare voci e speculazioni sui possibili artisti in gara e su chi salirà sul palco dell’Ariston a fianco del direttore artistico. Per ora, l’unica certezza è che a condurre la prossima edizione di Sanremo sarà Carlo Conti, fedele uomo della Rai ormai da moltissimi anni. Scopriamo tutte le indiscrezioni!

Alessia Marcuzzi a Sanremo 2025: l’indiscrezione

Secondo le ultime indiscrezioni, sembra che Conti stia cercando di mettere insieme una squadra di amici e colleghi da portare con sé a Sanremo. In particolare, pare che come co-conduttrice della kermesse stia puntando ad Alessia Marcuzzi.

A riportare la notizia è stato il settimanale Oggi, secondo il quale Carlo Conti vorrebbe accanto a sè Alessia Marcuzzi. I due proprio di recente hanno lavorato insieme presentando i David di Donatello e ora lei sarà anche in giuria a Tale e Quale Show.

Alessia Marcuzzi

Sanremo 2025: gli altri possibili co-conduttori

Oltre a Marcuzzi, ci sono altri nomi che vengono spesso citati come possibili co-conduttori della prossima edizione di Sanremo. Uno di questi è quello di Cristiano Malgioglio. L’eclettico artista, conosciuto tanto per il suo contributo musicale quanto per la sua personalità estrosa e carismatica, potrebbe trovare spazio nel Festival con un ruolo speciale, ma tutti i dettagli rimangono al momento avvolti nel mistero.

Nonostante le voci e le anticipazioni, chi comporrà effettivamente il cast e quali sorprese ci riserverà il prossimo Festival di Sanremo rimane un interrogativo aperto. D’altronde, parte del fascino di questo evento sta proprio nell’attesa e nella suspense che lo precedono, elementi che accompagnano una delle kermesse più amate dagli italiani. Per ora quindi non ci resta che attendere per scoprire se queste voci verranno o meno confermate.