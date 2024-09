Myrta Merlino attacca Fedez: “Avete cavalcato i media”

Myrta Merlino è tornata alla conduzione di Pomeriggio 5 ed ha criticato Fedez: il rapper in diretta Twitch aveva attaccato il suo programma.

Che tra Fedez e Myrta Merlino non scorra buon sangue non è una novità. Questa volta la conduttrice ha rivolto una dura stoccata al rapper durante la prima puntata della nuova stagione di Pomeriggio 5.

Quest’estate, infatti, durante una diretta su Twitch, Federico aveva rivolto parole molto dure nei confronti del programma e della redazione definendoli ironicamente un peso per l’ambiente. Ieri è arrivata la replica di Myrta Merlino: vediamo cosa ha detto.

Fedez: la critica a Pomeriggio 5

Evidentemente Fedez non ha apprezzato tutta l’attenzione mediatica di cui è stato oggetto dopo la rottura con Chiara Ferragni. In particolare, durante una diretta su Twitch, il rapper si era sfogato criticando aspramente Pomeriggio 5, il programma di Myrta Merlino.

Myrta Merlino

“Credo che Twitch sia la piattaforma che più consuma le persone. Devi fare da solo o con la tua squadra quello che fa Pomeriggio Cinque. Però loro hanno trenta persone per fare un programma di m*rda.” – ha esordito il rapper – “Il tuo è un programma di m*rda ma con meno persone. Dall’altra parte spendono pure dei soldi. Pensa il pianeta quanto soffre per fare Pomeriggio 5. Quanto inquiniamo di elettricità per fare Pomeriggio 5”.

La replica di Myrta Merlino

Myrta Merlino si deve essere tenuta questo sassolino nella scarpa per tutta l’estate, perchè ieri, durante la prima puntata della nuova stagione di Pomeriggio 5, ha subito risposto all’attacco del rapper. Al termine del servizio che ha riassunto la movimentata estate di Fedez, tra nuovi flirt, vacanze in Sardegna e ricoveri in ospedale, la conduttrice ha preso la parola rivolgendosi prima al pubblico e poi direttamente a lui.

“Vorrei fare una precisazione” – ha detto la conduttrice – “In questa estate Fedez c’ha avuto pure il tempo di occuparsi di noi, dicendo cose brutte su di noi non tnto su di me, ma sullla mia redazione. La mia squadra è sacra, ripeto a Fedez: qui proviamo a raccontare notizie senza sconti. Siamo qui per dare notizie. Caro Fedez, avete molto cavalcato i media nei tempi d’oro con tua moglie. Ma i media ci sono nella buona e nella cattiva sorte e bisogna sopportarli. E comunque qui in studio tu sei il benvenuto”. Federico accetterà l’invito?