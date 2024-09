Emma, il ricordo del papà: “Il dolore aumenta ogni giorno”

Il papà di Emma, Rosario Marrone, è scomparso due anni fa: oggi lei lo ricorda sui social con parole che fanno commuovere.

La scomparsa di papà Rosario è stata un lutto durissimo per Emma Marrone. Il padre della cantante è venuto a mancare due anni fa, a soli 66 anni, a causa di una leucemia che non gli ha lasciato scampo. Oggi, nell’anniversario della morte, lei ha deciso di ricordarlo sui social dedicandogli parole speciali.

Emma: la foto sul palco con papà Rosario

Su Instagram, Emma ha condiviso una delle sue ultime foto insieme al padre, sul palco, dove spesso lui la accompagnava. Nel ricordo del padre Rosario, la cantante ha deciso di mettere a nudo il suo cuore e la sua sofferenza davanti agli occhi di amici, fan e colleghi.

La scelta di condividere su Instagram una delle loro ultime foto insieme, colta in un momento di complicità sul palco, rivela il desiderio di mantenere vivo il ricordo di suo padre non solo nella memoria privata ma anche in quella collettiva.

Lo scatto, carico di significato, simboleggia il sostegno che Rosario ha sempre dato alla figlia, non solo come genitore ma anche come primo fan, accompagnandola in uno degli ambienti dove Emma si esprime al meglio: la musica.

Emma: la commovente dedica al padre

Nella didascalia, Emma ha dedicato al padre una poesia carica di significato: “Voglio ricordarti oggi papà. Non domani. Perché la morte non esiste. Forse è solo un’invenzione. Il dolore invece esiste e aumenta ogni giorno. Si impara solo a gestirlo. Si impara a conviverci ogni giorno“.

“Io salgo sul palco papà” – prosegue la cantante – “Come avresti voluto tu. L’amore della gente mi aiuterà a superare queste brutte giornate. Ti amo Ros. Le notti in cui piangevi accanto a me io conservavo le tue lacrime“.