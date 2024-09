Elodie: Andrea Iannone le dedica parole dolcissime sui social

Andrea Iannone ha scritto su Instagram una dolcissima dedica alla fidanzata Elodie. La risposta della cantante ha commosso i fan.

La storia d’amore tra Elodie e Andrea Iannone sembra andare a gonfie vele. I due condividono spesso sui social scatti in cui appaiono bellissimi ed innamoratissimi. Questa volta è stato il pilota di moto GP a dedicare alla fidanzata parole dolcissime, che non hanno lasciato indifferenti i fan. Scopriamo cosa ha scritto e come gli ha risposto la cantante!

La dolce dedica di Andrea Iannone

La dichiarazione di Iannone su Instagram è la testimonianza di un sentimento profondo. “Grato alla vita per averti incontrato” – ha scritto il pilota, accompagnando le sue parole di affetto con un cuore rosso e nuove foto di coppia che immortalano momenti di pura felicità.

La risposta di Elodie non si è fatta attendere. “Amore mio stupendo“ – ha replicato la cantante, unendosi a questo scambio di affetto che ha rapidamente raccolto 110mila like.

La storia d’amore tra Elodie e Andrea Iannone

Elodie e Iannone stanno insieme dal 2022 e da allora sembrano davvero inseparabili. In una recente intervista, Elodie ha condiviso alcune riflessioni personali che gettano luce sui principi che guidano la sua vita di coppia.

“Non ho mai sognato l’abito bianco, nemmeno da ragazza, quando già mi disturbava l’dea che una donna andasse via di casa solo dopo essersi sposata.” – ha spiegato la cantante – “Poi, mi suona strano che due innamorati debbano firmare un contratto: dovrebbe essere sufficiente stare insieme per far valere i diritti di coppia. Dipende da come si fanno le cose. Può essere pur sempre una festa”.

Per quanto riguarda la possibilità di avere figli in futuro, Elodie ha raccontato: “Ci sto pensando. Ho anche preso in considerazione l’ipotesi di congelare gli ovuli“.