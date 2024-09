Emma: ecco come dovrebbe essere il suo uomo ideale

Durante il Power Hits Estate di RTL 102.5 Emma ha lasciato tutti senza parole con dichiarazioni su come dovrebbe essere il suo uomo ideale.

Durante il Power Hits Estate di RTL 102.5, tra una performance e l’altra, Emma si è fermata a parlare si microfoni della radio ed ha scatenato l’ilarità generale con le sue affermazioni su come dovrebbe essere il suo uomo ideale. La cantante, dopo alcune relazioni importanti come quelle con Stefano di Martino e Marco Bocci, è sola da tempo e si dichiara pronta a buttarsi in una nuova storia.

Gli standard di Emma, però, sono alti ed ha le idee molto chiare su quali qualità deve possedere un uomo per poter stare al suo fianco. Scopriamo cosa ha detto!

Emma: come dovrebbe essere il suo uomo ideale

I giornalisti di RTL 102.5 hanno chiesto ad Emma chi fosse il suo amore e lei, scherzosamente, ha risposto: “La musica non mi tradirà mai!”. Poi, incalzata a prendere sul serio la domanda, la cantante ha dato una risposta che ha spiazzato tutti.

“Io non sono fidanzata e mi fidanzerò quando troverò l’uomo che mi merita, capito? Quindi non uno qualunque.. è difficile” – ha esordito. Poi è passata ad una descrizione molto più dettagliata: “L’uomo per me dev’essere risolto. Maschio, risolto, non narcisista patologico, non ego riferito, non presuntuoso. Umile, che gli piacciono le cose tranquille e semplici della vita. E soprattutto che gli piaccio solo io“.

Emma: “resterò zitella per sempre”

Infine Emma ha concluso: “Quindi ragazzi, zitella per sempre se queste sono le prerogative. Non so se mi spiego“. Queste le ironiche parole della cantante, che nascondono forse un po’ di cinismo e disillusione nei confronti dell’amore. Noi facciamo il tifo per lei e speriamo di vederla il prima possibile con a fianco un uomo che sia alla sua altezza!