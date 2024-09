Grave infezione per Elton John: ha perso la vista ad un occhio

Elton John ha rivelato sui social di aver contratto una grave infezione agli occhi: adesso la sua vista è limitata ad un solo occhio.

Nelle scorse ore Elton John è tornato sui social con notizie preoccupanti circa il suo stato di salute. Il leggendario musicista britannico conosciuto per hit intramontabili come “Your Song” e “Rocket Man” ha infatti rivelato ai fan di aver contratto una grave infezione oculare che ha ridotto significativamente la sua capacità visiva.

Elton John: l’annuncio sui social

A dare la notizia è stato direttamente l’artista attraverso un post pubblicato su Instagram, nel quale ha rivelato di essere stato colpito da un’infezione agli occhi durante l’estate, con conseguente vista limitata a un solo occhio.

“Sto guarendo, ma è un processo estremamente lento e ci vorrà del tempo prima che la vista ritorni all’occhio colpito” – ha confessato Elton John, esprimendo poi la sua gratitudine per il supporto ricevuto dalla sua famiglia e dal team medico che lo sta assistendo in questo difficile momento.

Un’icona della musica in convalescenza

Dopo essersi ritirato dalle scene musicali con il grandioso “Farewell Yellow Brick Road Tour” conclusosi l’8 luglio 2023, nelle scorse ore Elton John ha fatto ritorno sui social per aggiornare i suoi affezionati fan riguardo al suo stato di salute.

La notizia della sua malattia ha sollevato una grande ondata di sostegno sia da parte dei fan sia da parte di personaggi noti come la stilista Donatella Versace, la quale ha commentato invitando la rock star a prendersi tutto il tempo necessario per una completa guarigione.

“Prenditi il ​​tuo tempo e riprenditi, Elton. Ti aspetteremo qui quando sarai in salute e pronto” – ha scritto la stilista. Il post del cantante ha raccolto oltre 5mila commenti in 14 ore, un segno dell’affetto e del supporto che il cantante riceve dai suoi ammiratori in tutto il mondo.