La prima serata di Festival ce la siamo ormai lasciata alle spalle. Vediamo cosa ci aspetta questa sera sul palco dell’Ariston.

La prima serata di Festival è andata decisamente per le lunghe, con la diretta dal Teatro Ariston che si è conclusa dopo le 2 del mattino. Questa sera lo spettacolo si preannuncia più breve: solo 15 esibizioni. Gli artisti che si esibiranno saranno presentati dagli altri quindici: gli abbinamenti sono stati fatti con sorteggio. La co-conduttrice della seconda serata di Festival è Giorgia.

Sanremo 2024: le esibizioni della seconda serata

Ecco la lista completa degli artisti che si esibiranno durante questa seconda serata di Sanremo, con il rispettivo presentatore: Fred de Palma presentato da Ghali, Renga e Nek presentati da La Sad, Alfa presentato da Mr. Rain, Dargen d’Amico presentato da Diodato, Il Volo presentati da Rose Villain, Gazzelle presentato dai bnqr44, Emma presentata da I Santi Francesi, Mahmood presentato da Alessandra Amoroso,Big Mama presentata da Il Tre, The Kolors presentati da Angelina Mango, Geolier presentato da Fiorella Mannoia, Loredana Bertè presentata da Sangiovanni, Annalisa presentata da Maninni, Irama presentato dai Ricchi e Poveri, Clara presentata dai Negramaro.

Sanremo 2024: gli ospiti della seconda serata

Stasera insieme ad Amadeus ci saranno anche tanti ospiti interessanti. Infatti è previsto il ritorno di Giovanni Allevi sul palco dell’Ariston, dopo due anni di assenza dovuti alla malattia dell’artista, un mieloma multiplo. “Sarà testimonial della sua battaglia, portavoce di coloro che si trovano nella sua situazione”, ha spiegato Amadeus.

Amadeus al Festival di Sanremo 2024

Sul palco salirà anche l’iconico attore hollywoodiano John Travolta che tra l’altro il 18 febbraio compirà 70 anni. Fiorello ha dichiarato che farà fare alla star un ballo che sicuramente non ha mai fatto. Come rappresentante del mondo del cinema ci sarà poi anche Leo Gassman che nella fiction Rai1 in uscita l’11 febbraio interpreta l’indimenticabile Franco Califano. Non può poi mancare l’intervento degli attori di Mare fuori, la cui quarta stagione sta andando in onda proprio in questi giorni.

