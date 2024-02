Angelina Mango ha raccontato che prima di esibirsi a Sanremo è scoppiata in lacrime per l’emozione ed ha chiamato la madre per farsi forza.

Quest’anno Angelina Mango ha debuttato al Festival di Sanremo nella categoria Big. La giovanissima figlia d’arte ha raccontato ad Antonella Clerici, in collegamento con “è sempre mezzogiorno”, di essersi molto emozionata prima di salire sul palco e di aver chiamato la madre in cerca di conforto. La mamma di Angelina non era all’Ariston perchè la cantante ha detto che la sua presenza l’avrebbe agitata. Il terremoto interiore attraversato da Angelina però è rimasto dietro le quinte del palcoscenico: durante la sua esibizione l’artista ha intonato “La noia” senza alcuna esitazione od indecisione.

Angelina Mango: la telefonata alla madre

“Prima di salire sul palco ho chiamato mamma, piangevo, avevo paura. Lei allora mi ha detto una cosa: ‘Il palco è casa tua perché non dovrebbe essere così stasera’. E io così ho smesso di piangere. Ieri sera è stato così, speriamo sia così anche le altre sere“. “Sarà così certamente”, ha replicato Clerici. L’esibizione di Angelina di ieri sera è stata un vero vulcano di energia, speriamo continui così anche le prossime serate.

Angelina Mango: l’omaggio al padre

Inevitabile che arrivasse da Antonella Clerici anche la domanda sull’omaggio che Angelina ha deciso di fare al padre, Pino Mango, scomparso prematuramente nel 2014. Durante la serata delle cover, ovvero il 9 febbraio, la cantante porterà sul palco del Teatro Ariston “La rondine”, uno dei brani più famosi del padre.

Angelina Mango

“Sono molto emozionata, credo che questo palco sia l’occasione migliore per rendergli omaggio“, ha raccontato la giovane cantante. Angelina ha sempre dichiarato di essere affezionata al ricordo paterno, non solo alla sua musica, e di essere grata di essere in gara a Sanremo proprio quest’anno, a quasi 40 di distanza dal debutto del padre al Festival.

Riproduzione riservata © 2024 - NM