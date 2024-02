A quasi 40 anni dal debutto del padre, Angelina è pronta a salire per la prima volta sul palco di Sanremo: con lei non ci sarà la madre.

Quest’anno Angelina Mango, 22 anni, debutterà nella categoria Big del Festival con “La noia“. In un’intervista rilasciata per Repubblica, ha rivelato che a Sanremo sarà sola. La cantante infatti non vuole che la madre sia presente durante le sue esibizioni. “Mamma non viene, ma è molto fiera di me. Mi ha messa in guardia rispetto al fatto che avrò paura, non mi ha illuso del contrario…. Ma al Festival non voglio la famiglia perché sentirei troppo il peso, la tensione e finiremmo per litigare. Devo stare tranquilla, lei c’è sempre per me e la chiamerò appena ho finito“, ha dichiarato.

Angelina Mango: il ricordo del papà

Angelina Mango è la figlia un grande cantautore italiano, Pino Mango. Il papà è purtroppo venuto a mancare prematuramente l’8 dicembre 2014 a causa di un malore durante un suo concerto. La cantante è molto legata al ricordo paterno, tanto che durante la serata delle cover canterà uno dei suoi brani più celebri, “La rondine“. Nell’intervista a Repubblica ha dichiarato: “A Sanremo sarà una prima volta a quasi 40 anni dal debutto di papà è una ricorrenza e un pensiero molto dolce, per me. Umanamente gli assomiglio per il fatto di essere sincera. Qualunque cosa si faccia nella vita, e nella musica, la sincerità arriva sempre. E come lui sono testarda sulle scelte artistiche“.

Angelina Mango – La Conferenza Stampa

Angelina Mango: la paura di deludere

La giovanissima cantante sente su di sé il forte peso delle aspettative. Infatti, sempre a Repubblica, Angelina ha poi raccontato: “Prima sentivo di essere una cantautrice e volevo che lo sapessero tutti, ora che lo sanno è come se avessi un peso in meno e una responsabilità in più. Non voglio deludere le persone che mi vogliono bene, il pubblico, Maria De Filippi che ha creduto in me e mi ha sostenuto per arrivare a questo punto. La vera vittoria, finita l’esibizione, sarà sapere di aver comunicato qualcosa“.

Riproduzione riservata © 2024 - NM