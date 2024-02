Dopo l’operazione al femore, Jovanotti torna finalmente a casa dall’ospedale: ora dovrà affrontare una lunga riabilitazione.

Lorenzo Jovanotti è stato finalmente dimesso dall’ospedale dopo essere stato sottoposto alla seconda operazione in sei mesi. Durante una vacanza a Santo Domingo il cantante è stato vittima di un grave incidente in bicicletta in cui si è rotto clavicola e femore. Ad annunciare la lieta notizia è stato lui stesso tramite i suoi canali social.

Jovanotti esce dall’ospedale: l’annuncio sui social

Jovanotti ha condiviso la notizia della sua dimissione dall’ospedale con un post su Instagram. Il cantante ha scritto: “Mi hanno dimesso dall’ospedale e ci tengo moltissimo a ringraziarvi per i messaggi che ho ricevuto , mi hanno fatto compagnia in questi giorni. È stato un intervento lungo e impegnativo arrivato dopo 6 mesi dall’incidente e dal primo intervento che non aveva risolto la faccenda. È andato bene, il prof Grappiolo con il suo team mi ha riaggiustato e rimesso tutto in linea. Adesso ho ancora la colla fresca e ci vorrà tempo e fisioterapia per consolidare tutto e ritornare a ballare ecc. Sono contento e sto bene al pensiero che ogni giorno sarà un giorno verso la fioritura.”

Jovanotti esce dall’ospedale: la riabilitazione sarà lunga

Jovanotti ancora non sa quando potrà tornare a cantare e a ballare ai concerti come faceva prima dell’incidente. Nel post Instagram scrive che la riabilitazione potrebbe durare parecchio tempo. “All’Humanitas di Milano sono stato accudito con grande attenzione e cura da parte di tutti, dai dottori alle infermiere fantastiche ai fisioterapisti del reparto ortopedico.”

Jovanotti, Jova Beach Party 2022 (ph. Michele Lugaresi)

Poi prosegue: “Avere con me Francesca ha reso tutto pieno di amore. Non ero abituato ad essere io quello bisognoso di cure, questo viaggio mi fa imparare molte cose. Questo messaggio è per ringraziarvi dell’affetto e dell’energia e per dirvi che non so quanto tempo ci vorrà prima di ritrovarci insieme in mezzo alla musica, ma ci ritroveremo e sarà pazzesco. Grazie e avanti tutta! Ciao gente!”.

