Mancano pochi giorni all’inizio del Festival: ecco chi saranno i co-conduttori e le co-conduttrici che saliranno sul palco a fianco di Amadeus.

Amadeus ha deciso quali saranno i co-conduttori e le co-conduttrici della 74esima edizione del Festival di Sanremo. La scelta è caduta su Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e, ovviamente, Fiorello per la serata conclusiva della kermesse.

Marco Mengoni e Giorgia: co-conduttori della prime due serate

Marco Mengoni, vincitore nel 2023 con “Due vite“, salirà sul palco del Teatro Ariston durante la prima serata di Festival, il 6 gennaio. Dopo l’annuncio, il cantante ha dichiarato al TG1: “A Sanremo vado a fare qualcosa che non faccio di solito, sto studiando come se fosse un esame all’università, poi il festival è imprevedibile e si ama anche per questo.”

Teatro Ariston Sanremo

Il 7 gennaio, accanto ad Amadeus, ci sarà invece Giorgia, anche lei una veterana del Festival di Sanremo. Si è aggiudicata la vittoria nel 1995 con “Come Saprei“, mentre nel 2023 ha partecipato alla gara con il brano “Parole dette male“. Erano davvero tanti anni che l’acclamata cantante non prendeva parte alla kermesse: l’ultima volta era stata a Sanremo nel 2001. In quell’occasione aveva conquistato il secondo posto con “Di sole e d’azzurro“.

Teresa Mannino e Lorella Cuccarini co-conduttrici di Sanremo

Ma a co-condurre il Festival non ci saranno solo cantanti. Amadeus ha infatti scelto anche due importanti personalità del mondo dello spettacolo: Teresa Mannino e Lorella Cuccarini. Mannino, che ha condiviso la notizia con un post su Instagram, è un’attrice consacrata dal palco di Zelig. Ha una comicità acuta ma al tempo stesso pungente, cosa che la rende un personaggio molto apprezzato dal pubblico. Per lei sarà la prima volta a Sanremo.

Lorella Cuccarini salirà sul palco dell’Ariston il 9 febbraio, durante la quarta serata di Festival. Al contrario della collega, lei è una vera veterana di Sanremo: nel 1995 ha partecipato tra i Big con la canzone “Un altro amore no“, scritta dal marito Silvio Testi insieme con Vincenzo Incenzo, classificandosi decima. Nel 1993, invece, ha co-condotto la gara, affiancando in quell’occasione Pippo Baudo. All’edizione dello scorso anno ha partecipato alla serata delle cover, al fianco di Olly, cantando la sua celebre canzone “La notte vola“.

