Sanremo 2024 è ormai iniziato e si sa, gli artisti in gara sono disposti a qualsiasi cosa pur di far parlare di sé. Particolarmente originale è l’iniziativa messa in campo da Geolier e da Warner Music, la sua casa discografica. Il cantante partenopeo ha infatti deciso di aprire una pizzeria temporanea a Sanremo e di chiamarla “Pizzeria Geolier“. Il locale si trova in Via Gaudio 61.

Pizzeria Geolier: tutte le informazioni

Pizzeria Geolier è stata aperta al posto della storica Pizzeria Trattoria Al Sessantuno. Il cambio di insegna, però, durerà giusto il tempo del Festival di Sanremo, poi tornerà tutto come prima. Le sorprese non sono finite: le pizze firmate Geolier potranno essere gustate non solo a Sanremo, ma anche a Napoli, Roma e Milano. Infatti, grazie ad una collaborazione con l’app Deliveroo, le pizze ispirate alle canzoni dell’artista potranno essere ordinate anche in queste città. A prepararle saranno altre pizzerie pop up aperte per l’occasione.

Geolier (ph. Matteo Baglioni)

Pizza Geolier: un’operazione di marketing

Grazie al contributo di Warner Music il cantante è riuscito a trasformare una vecchia pizzeria del centro di Sanremo nel suo nuovo pop up restaurant, con tanto di menù che prende ispirazione dai suoi brani più famosi. La via dove in cui è stata aperta la pizzeria temporanea è stata allestita nello stile dei Quartieri Spagnoli. Adesso in Via Gaudio si possono trovare bandierine appese da balcone a balcone con su scritte le più celebri frasi d’amore napoletane.

Indubbiamente si tratta di una strategia di marketing pensata per sponsorizzare il nuovo singolo di Geolier “I p’me, tu p’te”,con cui il cantante parteciperà a Sanremo 2024. I colori di Pizzeria Geolier sono ovviamente il bianco e celeste, ossia quelli del Napoli Calcio, ed il cantante è raffigurato sulle pareti sotto forma di fumetto. Per ogni pizza acquistata si ottiene la possibilità di scaricare il nuovo brano dell’artista tramite qrcode.

