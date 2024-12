La classifica delle canzoni più ascoltate a dicembre 2024

Negli ultimi mesi il panorama musicale è stato ricco di novità: scopriamo quali sono stati i brani più ascoltati nell’ultima parte dell’anno!

Dicembre è un mese speciale per la musica: nella top 10 di questo periodo spiccano sia canzoni natalizie intramontabili che pezzi recenti che hanno conquistato il pubblico durante l’anno. Scopriamo quali sono i singoli più ascoltati!

Dicembre 2024: le canzoni più ascoltate

Al primo posto della classifica c’è il brano di un artista che in quest’ultima parte del 2024 ha fatto il suo grande ritorno sulla scena musicale dopo un periodo di stop. Stiamo parlando di “Ora che non ho più di te” di Cesare Cremonini. Una canzone che parla di una storia d’amore finita, pubblicata proprio nello stesso periodo in cui il cantautore ha interrotto la sua relazione con la giornalista Giorgia Cardinaletti. Coincidenza?

Al secondo posto invece troviamo il nuovo singolo di una delle band indie più amate del panorama musicale italiano: “Islanda” dei Pinguini Tattici Nucleari. Anche in questo caso si tratta di una canzone che affronta il tema della fine dell’amore, ma con lo spirito giocoso e spensierato del gruppo. Gli ultimi mesi dell’anno rendono tutti più malinconici. artisti compresi.

Terzo posto per “Per due come noi“, brano realizzato da Olly in collaborazione con Angelina Mango. Ancora di volta ci troviamo di fronte ad un testo che affronta la difficoltà di elaborare una storia d’amore naufragata e la necessità di andare avanti lasciandosi il passato alle spalle. Quarto posto invece per un brano rap: “Mi piacciono le armi” di Simba La Rue in collaborazione con FT Kings e Sick Luke. Il quinto posto se lo è aggiudicato invece un cantante reso famoso da Sanremo 2023: “Il filo rosso” di Alfa.

Le ultime 5 canzoni in top 10

Il sesto posto se lo è invece aggiudicato un brano che, da quando è uscito a settembre, non ha mai abbandonato la classifica dei pezzi più ascoltati. Stiamo parlando di “Amore disperato” di Achille Lauro. Il 2024 è stato un anno di grandi successi per l’artista romano che è stato anche uno dei giudici più amati dell’ultima edizione di X Factor.

Achille Lauro

Al settimo posto troviamo ancora Olly, uno degli artisti rivelazione di questo 2024, che con “Scarabocchi” in collaborazione con JVLI ha conquistato le classifiche ed è diventato virale sui social. Ottavo posto per Geolier con “Tu ed io” in collaborazione con Rose Villain. Agli ultimi due posti della top 10 troviamo invece due grandi classici della stagione natiliza: “All I want for Christmas is you” dell’intramontabile Mariah Carey e “Last Christmas” di Wham.

