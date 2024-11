Robbie Williams farà un concerto in Italia nel 2025

Robbie Williams sta per tornare in Italia: il suo tour 2025 farà tappa a Trieste. Scopriamo tutti i dettagli!

Robbie Williams, la popstar inglese nota per i suoi straordinari successi e performance, ha annunciato un appuntamento esclusivo in Italia per il suo tour “Robbie Williams Live 2025“. L’unico concerto italiano si terrà giovedì 17 luglio allo Stadio Nereo Rocco di Trieste, dopo le sue ultime esibizioni nel nostro Paese.

Robbie Williams: un ritorno atteso

I fan italiani di Robbie Williams hanno atteso con impazienza il ritorno dell’artista, che bel 2023 aveva incantato il pubblico con due spettacolari date all’Unipol Arena di Bologna.

La notizia di una sola data in Italia per il 2025 carica di aspettative e emozioni chi ha già avuto il piacere di assistere alle sue performance dal vivo, e anche chi si appresta a vivere per la prima volta l’energia di un suo concerto. Questo evento si preannuncia come un momento imperdibile per gli amanti del talento e del carisma che Robbie Williams porta sul palco.

Robbie Williams

“Robbie Williams Live 2025”: un tour globale

Il tour “Robbie Williams Live 2025” sarà un viaggio musicale attraverso alcune delle più importanti città europee. Prima di arrivare in Italia, Robbie Williams incanterà i fan di tutto il mondo, partendo da Edimburgo il 31 maggio e proseguendo attraverso mete iconiche come Londra, Manchester e Bath.

Il tour si sposterà in seguito anche in altre parti dell’Europa, toccando Paesi quali Irlanda, Francia, Germania, Spagna e Svezia, confermando la portata internazionale dell’artista e del suo appeal trasversale.

Informazioni sui biglietti

Per quanti sono impazienti di assicurarsi un posto a questo evento unico, è importante segnare sul calendario le date di vendita dei biglietti. I possessori di carta Mastercard avranno l’opportunità di accedere a una prevendita prioritaria a partire dalle 11.00 di giovedì 14 novembre.

La vendita generale aprirà al pubblico il giorno seguente, venerdì 15 novembre, alle 11.00. I biglietti saranno disponibili tramite i principali siti di ticketing quali ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com, rendendo l’acquisto accessibile a tutti i fan desiderosi di partecipare.