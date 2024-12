Capodanno 2025: i concerti e gli eventi in programma

Tanti artisti hanno annunciato concerti speciali per festeggiare Capodanno con i loro fan. Scopriamo i più interessanti!

Il Capodanno 2025 in Italia sarà come sempre una grande festa, ricca di spettacoli musicali per tutti i gusti. Molti artisti hanno già annunciato concerti di fine anno e molte città, piazze e teatri italiani ospiteranno eventi indimenticabili per salutare l’anno nuovo con la giusta carica di energia.

Capodanno 2025: i concerti in programma

Laura Pausini e Max Pezzali, due degli artisti più amati del panorama musicale italiano, hanno in programma dei concerti di Capodanno che promettono di essere eventi unici ed indimenticabili. La cantante di Solarolo per il 31 dicembre ha annunciato l'”Happy 2025“, una nuova data al Palarescifina di Messina che le consentirà di iniziare l’anno in compagnia del suo affezionatissimo pubblico.

Anche Max Pezzali ha in programma un concerto imperdibile per Capodanno. Il 31 dicembre il cantante salirà sul palco dell’Unipol Forum di Milano per dare il benvenuto al nuovo anno con un evento speciale. Dopo la mezzanotte lo spettacolo proseguirà con il DEEJAY TIME di Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso.

Capodanno 2025: concertoni in piazza

Per Capodanno tutte le città italiane si vestiranno a festa, proponendo esperienze uniche: concerti in piazza, performance teatrali, cene stellate e spettacoli pirotecnici che illumineranno il cielo di magia.

Di seguito vi presentiamo una lista degli eventi che si terranno nelle principali città italiane: