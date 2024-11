I Negrita annunciano un tour nel 2025: “Vogliamo vedervi saltare”

È finita l’attesa per i fan dei Negrita: la band ha annunciato un nuovo tour che inizierà nella primavera del 2025. Scopriamo tutte le tappe.

I Negrita hanno ufficialmente annunciato un nuovo tour in arrivo nella primavera del 2025. Questo giro di concerti si preannuncia come un momento imperdibile per i seguaci del gruppo, che potranno assistere alla presentazione dal vivo del loro nuovo album di inediti. Scopriamo tutte le date della tournéè!

L’annuncio entusiasmante

Sei anni dopo l’uscita del loro ultimo disco in studio, “Desert Yacht Club“, la band di Capolona in provincia di Arezzo si prepara a tornare in scena con un nuovo album di inediti e con 10 appuntamenti live che toccheranno i club di tutta Italia.

Questo tour rappresenta un’importante occasione per i Negrita di riconnettersi con il loro pubblico e condividere le nuove sonorità insieme ai pezzi più amati che hanno segnato tre decenni di storia musicale italiana.

Negrita

Le date del tour

I dettagli su questo attesissimo ritorno live sono stati divulgati tramite i canali ufficiali della band. “Volete un nuovo tour? E noi vi diamo un nuovo tour! Mi raccomando, vogliamo vedervi saltare e scatenare sotto il palco” – hanno scritto i Negrita nel post in cui annunciano il nuovo tour.

Di seguito vi presentiamo tutte le tappe del nuovo tour dei Negrita:

08 aprile – Roma, Atlantico

09 aprile – Napoli, Casa Della Musica

12 aprile – Ravenna, GNX Arena

13 aprile – Milano, Alcatraz

15 aprile -Firenze, Teatro Cartiere Carrara

16 aprile – Venaria (To), Teatro Concordia

18 aprile – Brescia, Teatro Clerici

19 aprile – Padova, Gran Teatro Geox

24 aprile -Rovereto (TN), Palasport

02 aprile – Nonantola (Mo), Vox Club

I biglietti possono essere acquistati a partire dalle ore 12.00 del 22 novembre attraverso le piattaforme MC2Live, Vivaticket e altri circuiti autorizzati.