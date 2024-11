Claudio Baglioni, tour rimandato al 2025: “Problemi di salute”

Claudio Baglioni ha annunciato il rinvio del tour “Piano di Volo – Solo Tris” a causa di problemi di salute: inizierà a gennaio 2025.

Il tour nei teatri lirici italiani “Piano di Volo – Solo Tris” di Claudio Baglioni sarebbe dovuto iniziare il 21 novembre, ma il cantautore è stato costretto a rinviarlo a causa di problemi di salute. In una lunga nota pubblicata sui social Baglioni ha spiegato cosa gli è successo e quando è stato riprogrammato l’inizio della tournée.

Claudio Baglioni: rinvio del tour

Nella nota pubblicata dal cantautore su Instagram si legge: “Si informa che la partenza del tour nei grandi teatri lirici italiani di Claudio Baglioni, ‘Piano di Volo – Solo Tris’, che avrebbe dovuto debuttare giovedì 21 novembre al Teatro Lirick di Assisi, è posticipata al 15 gennaio 2025 a causa di una epicondilite al gomito destro e di una artralgia da tendinopatia carpo-metacarpale bilaterale che hanno colpito Baglioni“.

“Questo tipo di patologia non permette lo svolgimento di un concerto one man show voce e altri strumenti e la prognosi prescritta è di 60 giorni di riposo assoluto.” – spiega il post – “‘Piano di Volo – Solo Tris‘ partirà il 15 gennaio 2025 da Roma, prima di tre nuove date previste al Teatro dell’Opera. Gli altri due appuntamenti a Roma saranno il 12 maggio e il 27 ottobre 2025“.

Claudio Baglioni

Tutte le info sui biglietti

La nota fornisce poi tutte le informazioni relative ai biglietti e alle tappe del tour che devono ancora essere riprogrammate: “I biglietti per le tre nuove date al Teatro dell’Opera saranno disponibili da domani, martedì 19 novembre, alle ore 16.00 su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it). A breve saranno comunicate le informazioni per i concerti inizialmente programmati fino al’11 gennaio 2025 e le date di recupero, per le quali rimarranno validi i biglietti acquistati“.