Mariah Carey vs Wham!: le canzoni natalizie più ascoltate

Le canzoni natalizie sono un classico intramontabile di questa festività: scopriamo quali sono state le più ascoltate di Natale 2024!

Quando si parla di canzoni di Natale, due brani si contendono il titolo di regina delle feste: All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey e Last Christmas dei Wham!. Questi due classici natalizi hanno definito generazioni e sono ormai diventati colonne sonore immancabili delle festività.

Ci sono però anche altre hit natalizie che hanno conquistato le classifiche del 2024: scopriamo di che brani si tratta!

La classifica delle canzoni natalizie più ascoltate

Dopo All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey e Last Christmas dei Wham, ecco le altre hit più ascoltate del Natale 2024:

“It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas” – Michael Bublé

La canzone di Michael Bublè è orami un’altra delle tracce simbolo di questo periodo di feste. Si tratta si una canzone amatissima per l’atmosfera calda e tradizionale che riesce a trasmettere. Ascoltandola, sembra quasi di riuscire a vedere la neve morbida che cade fuori dalla finestra mentre dentro casa un caminetto acceso riscalda l’atmosfera e illumina i regali sotto l’albero!

Ecco il video della canzone:

“Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!” – Frank Sinatra

Si tratta di una delle canzoni natalizie più amate di sempre, nonostante non menzioni mai esplicitamente il Natale. Scritta da Sammy Cahn e Jule Styne nel 1945 durante una calda estate californiana, la canzone evoca l’atmosfera invernale di una serata innevata, creando un’immagine di intimità accogliente..

La versione di Frank Sinatra, pubblicata nel 1950, è una delle interpretazioni più celebri, grazie al suo stile vocale inconfondibile e alla capacità di rendere ogni nota calda e rassicurante. Sinatra trasforma questa traccia in un simbolo delle feste, rendendola parte integrante delle playlist natalizie in tutto il mondo.

Ecco il video della canzone:

“Jingle Bell Rock” – Bobby Helms

“Jingle Bell Rock” è uno dei brani natalizi più iconici di sempre. Pubblicata per la prima volta nel 1957, questa canzone è diventata un classico delle festività grazie al suo ritmo vivace e alla fusione tra il rock ‘n’ roll emergente dell’epoca e la tradizione delle canzoni natalizie.

Scritta da Joseph Carleton Beal e James Ross Boothe, “Jingle Bell Rock” rappresenta un’evoluzione moderna delle canzoni di Natale, con un testo che richiama la gioia delle feste e la vivacità del ballo. Bobby Helms, con la sua interpretazione, ha donato al brano un’atmosfera unica e riconoscibile, tanto da farlo entrare subito nei cuori degli ascoltatori.

Ecco il video della canzone:

“Feliz Navidad” – José Feliciano

Una delle canzoni natalizie più popolari e riconoscibili al mondo. Pubblicata nel 1970, il brano mescola lo spirito natalizio con influenze musicali latine che lo rendono unico nel suo genere.

La canzone è stata scritta e interpretata dallo stesso José Feliciano, un artista portoricano noto per il suo talento nella chitarra e per la sua voce calda e inconfondibile. Il testo della canzone è semplice e diretto, con la frase “Feliz Navidad, próspero año y felicidad” (Buon Natale, un prospero anno e felicità) che si ripete, rendendolo immediatamente memorabile.

Ecco il video della canzone:

“Santa Tell Me” – Ariana Grande

Passando ad hit più recenti, si merita un posto in classifica anche Ariana Grande con la sua “Santa tell me“. Pubblicato nel 2014, questo brano ha rapidamente conquistato le playlist delle festività grazie al suo mix di sonorità allegre e contemporanee e un testo che gioca con l’incertezza e il romanticismo tipico del Natale.

La canzone racconta i pensieri di una ragazza che, rivolta a Babbo Natale, esprime il desiderio di non innamorarsi di qualcuno che possa spezzarle il cuore. Ariana Grande intreccia un’atmosfera di festa con una riflessione più intima sull’amore, creando un contrasto che rende il brano immediatamente riconoscibile e coinvolgente.

Ecco il video della canzone: