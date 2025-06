Venerdì 27 giugno arriva in Sardegna il 105 Summer Festival: scopriamo quale sarà la scaletta dei cantanti che saliranno sul palco.

L’estate è tempo di musica, colori e incontri irripetibili sotto il cielo stellato. In questo scenario si inserisce perfettamente l’atteso 105 Summer Festival, che il 27 giugno porterà in Sardegna, precisamente in piazza Francesco Cossiga a Golfo Aranci, un’esplosione di suoni e talenti che promette di accendere la notte con performance indimenticabili. Con l’ingresso completamente libero, l’evento si preannuncia come una tappa imperdibile per gli appassionati di musica live.

105 Summer Festival: un evento sotto il sole della Sardegna

Il 105 Summer Festival, giunto al suo quarto appuntamento, si conferma come un evento di rilievo nel panorama musicale italiano, grazie al supporto di Radio 105. Questa edizione vede sul palco un mix eclettico di artisti, pronti a fare vibrare il pubblico con le loro note. Mariasole Pollio e Daniele Battaglia avranno l’onore e il compito di guidare il pubblico attraverso questa serata di festa e di grande musica.

Quello del 105 Summer Festival si preannuncia come uno spettacolo senza barriere, un punto di incontro per generazioni, gusti musicali e culture diverse. L’ingresso libero sottolinea la volontà di rendere la musica accessibile a tutti, contribuendo a creare un’atmosfera di condivisione e partecipazione.

La scaletta dei cantanti

Il festival fa sfoggio di un lineup di eccezionale varietà, garantendo così di incontrare i gusti di un pubblico ampio e diversificato. Non mancheranno poi le performance di artisti del calibro di Fedez e di Irama, che porterà sul palco il brano “Lentamente“, gareggiante al Festival di Sanremo 2025. Ecco la scaletta completa degli artisti che saliranno sul palco: