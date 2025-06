I Negrita hanno annunciato un tour nei teatri: tutti i dettagli

Nel 2025 i Negrita tornano ad esibirsi dal vivo con un tour nei teatri italiani: scopriamo tutti i dettagli!

I Negrita si apprestano a salire nuovamente sul palco con un tour che promette di emozionare e coinvolgere il pubblico in maniera unica. È “Canzoni per anni spietati – Tour in teatro 2025” l’avventura live che la band ha scelto per questo ritorno, un viaggio attraverso le note e le storie delle loro canzoni più significative, da vivere nei teatri italiani.

Formazione sul palco e biglietti

I Negrita non saranno soli in quest’avventura: sulle scene dei teatri italiani, i tre membri fondatori della band, Paolo “Pau” Bruni, Enrico “Drigo” Salvi, e Cesare “Mac” Petricich saranno accompagnati da Giacomo Rossetti al basso e nei cori, Guglielmo Ridolfo Gagliano alle tastiere e Cristiano Dalla Pellegrina alla batteria. Questa line-up promette di creare uno spettacolo ricco di emozioni e di nuova energia, capace di trasmettere al pubblico la magia unica dei concerti dei Negrita.

Negrita

I più fedeli supporter del gruppo avranno l’occasione di assicurarsi i biglietti in anteprima grazie a una prevendita esclusiva, disponibile sul sito di Vivaticket dalle ore 12 del 25 giugno fino alle 11.59 del 27 giugno. La vendita generale sarà invece attiva a partire dalle ore 12 di venerdì 27 giugno, sia sulla piattaforma web di MC2Live sia tramite i circuiti autorizzati.

Negrita: le date del tour 2025

Il tour toccherà i punti nevralgici della Penisola, spaziando da nord a sud, per un totale di 22 date che abbracceranno alcune delle città più emblematiche e teatri storici italiani. Dal Teatro Golden di Palermo al Teatro Politeama Rossetti di Trieste, passando per gli iconici scenario di Roma, Milano, Bologna, e molti altri, ogni serata sarà un’opportunità per rivivere insieme alla band i momenti più intensi del loro repertorio.

Ecco tutte le date del tour 2025 dei Negrita: