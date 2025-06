“Bella Madonnina” di Tananai: testo e significato della canzone

“Bella Madonnina” è il singolo di Tananai per l’estate 2025: scopriamo il testo e il significato della canzone.

Dopo il successo della ballad “Alibi” inserita nella colonna sonora del film “L’amore, in teoria”, Tananai si è fatto notare ancora una volta con “Bella Madonnina” un singolo estivo dal ritmo incalzante che promette di accompagnare gli ascoltatori durante la calda stagione. Scopriamo il testo e il significato della canzone.

“Bella Madonnina” di Tananai: il significato

Intitolato “Bella Madonnina”, il nuovo singolo di Tananai racconta una storia vera vissuta dall’artista. Ambientata in una grande città, la canzone descrive l’incontro casuale di una notte che si anima e si trasforma, offrendo una via di fuga dalla monotonia quotidiana fino all’alba.

Ah, voulez-vous venire da me questa sera?

Ah, voulez-vous una pasta al ragù?

Con un testo che mescola amore per la metropoli e bisogno di evasione, “Bella Madonnina” si presenta come un dialogo immaginario tra l’artista e la statua che rappresenta Milano, simbolo di compagnia e fiducia nelle ore piccole in attesa dell’alba.

Oh mia bella, bella Madonnina

Parlava d’amore alle sei di mattina

Canticchiava questa canzoncina

Gocce di rugiada e di paroxetina

Nel testo della canzone emergono riferimenti culturali e linguistici interessanti. La paroxetina, farmaco noto per il trattamento di disturbi dell’umore e ansia, simboleggia la ricerca di benessere psichico, mentre l’invito “voulez-vous” richiama alla liberazione ed esplorazione notturna. “Hold on“, espressione di attesa, rinforza il messaggio di sospensione e incertezza propria del testo, arricchendo il brano di ulteriori livelli di interpretazione.

Il testo della canzone

Soffia un venticello in questa periferia

Serata noiosa, voglio andarmene via

Io non ho niente addosso, ma per andare a casa

Chiederei un passaggio anche alla polizia, eh

Mentre sto immaginando un reato

Vedo lei, mi fa: “Che maleducato”

Mi guardi, ma non ti presenti

