Vi presentiamo le date e la scaletta delle canzoni del “Dalla tua parte summer tour 2025” di Francesco Gabbani.

L’estate 2025 si preannuncia ricca di musica e emozioni grazie a Francesco Gabbani, che dopo il successo del suo tour nei palazzetti, si appresta a entusiasmare nuovamente il pubblico italiano con una serie di concerti che toccheranno diverse località della penisola. Il “Dalla tua parte summer tour 2025” prenderà il via il prossimo 7 luglio, portando Gabbani e la sua band in alcune tra le location più suggestive d’Italia, per concludersi con un grande evento all’Arena di Verona l’1 ottobre.

Francesco Gabbani: un viaggio musicale da nord a sud

Francesco Gabbani, il cantautore toscano che ha saputo conquistare il cuore di tanti fan con la sua musica e i suoi testi ricchi di significato, è pronto a immergersi in questo nuovo viaggio musicale estivo. Partendo dalla suggestiva area archeologica di Tharros in Sardegna, il tour attraverserà l’Italia facendo tappa in luoghi di grande fascino come la Piazza Duomo a Pistoia, l’Arena della Regina a Cattolica e persino il teatro antico di Taormina.

Francesco Gabbani canta al Festival di Sanremo 2025 – notiziemusica.it

l culmine di questo tour estivo sarà senza dubbio il concerto all’Arena di Verona, previsto per l’1 ottobre. L’evento si configura non solo come un concerto ma come una vera e propria celebrazione della carriera di Gabbani, segnando il decimo anniversario dalla vittoria a Sanremo nella sezione Nuove Proposte con il brano “Amen”. Ecco la lista completa delle date in programma del “Dalla tua parte summer tour“:

9 luglio – Piazza Duomo, Pistoia;

12 luglio – Palazzo Farnese, Piacenza;

1 agosto – Foro Boario, Ostuni (BR);

5 agosto – Teatro di Verdura, Palermo;

6 agosto – Teatro Antico, Taormina;

16 agosto – Villa Bertelli, Forte dei Marmi

22 AGOSTO – MACERATA – Sferisterio

1 ottobre – Arena di Verona;

5 novembre – Unipol Arena, Bologna;

7 novembre – Modigliani Forum, Livorno;

14 novembre – Prealpi SanBiagio Arena, Conegliano Veneto (TV

La scaletta delle canzoni

Di seguito vi presentiamo la probabile scaletta delle canzoni che Francesco Gabbani porterà sul palco del summer tour: