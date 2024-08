Tutti i cantanti nati sotto il segno del Cancro

Chi sono i cantanti nati sotto il segno dell’Ariete? Un segno zodiacale contraddistinto da sensibilità, emotività e creatività.

Il segno del Cancro, quarto segno dello zodiaco, è governato dalla Luna e appartiene all’elemento Acqua. I nati sotto questo segno, dal 21 giugno al 22 luglio, sono noti per la loro sensibilità, empatia e profondità emotiva. Nel panorama musicale italiano, il Cancro è rappresentato da diversi artisti di talento: vediamo di chi si tratta.

Cantanti italiani nati sotto il segno del Cancro

Tra le sue principali caratteristiche, il Cancro può annoverare una spiccata creatività. Non sorprende quindi che Cristina D’Avena, 6 luglio 1964, sia nata sotto questo segno. La cantante è stata interprete di alcune delle sigle dei cartoni animati più amate di sempre come Kiss me Lycia e Occhi di gatto. Anche Donatella Rettore, 8 luglio 1955, e Jo Squillo, 22 giugno 1962, sono del Cancro.

Nel panorama musicale italiano, ci sono diversi artisti di rilievo nati sotto questo segno d’acqua. Tra i nomi maschili spiccano cantanti come Max Gazzè, che con le sue canzoni esprime sia la sensibilità che l’emotività che contraddistingue il Cancro. Fanno parte della lista anche Roberto Vecchioni, 25 giugno 1943, e Toto Cutugno, 7 luglio 1943.

Max Gazzè

Cantanti internazionali nati sotto il segno del Cancro

Anche nel panorama internazionale ci sono diverse star nate sotto questo segno estivo. Cyndi Lauper è nata il 22 giugno 1953 ed incarna molte qualità tipiche di questo segno, come la forte sensibilità, l’eccentricità e la profondità emotività espressa attraverso i testi delle sue canzoni.

Fanno parte della lista anche George Michael, 25 giugno 1963, e Manu Chao, 21 giugno 1961. L’ex frontman dei Mano Negra realizza sempre canzoni ricche di messaggi politici. Infine, sono del Cancro anche Carlos Santana, 20 luglio 1947, e Jessica Simpson, nata il 10 luglio 1980.