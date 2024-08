Look dei concerti: i più particolari del 2024

Durante i concerti i cantanti si esprimo attraverso la musica ma anche attraverso il loro look: vediamo gli outfit più particolari del 2024.

Il 2024 è stato un anno di grande innovazione e audacia nella moda dei concerti. I cantanti non solo hanno stupito il pubblico con le loro performance, ma hanno anche utilizzato il loro look per esprimere personalità e creatività. Ecco alcuni degli outfit più particolari visti sui palchi quest’anno.

I look dei cantanti italiani ai concerti 2024

Angelina Mango

Gli outfit presentati sui palchi di tutto il mondo hanno dimostrato che la moda è una forma potente di espressione artistica, capace di comunicare messaggi forti e di rompere le barriere. Nel panorama musicale italiano, una delle artiste che ha riscosso maggiore successo con i suoi outfit è Angelina Mango.

La vincitrice di Sanremo 2024 si esibisce sempre indossando look che rappresentano lei e la sua generazione, dalle tutine aderenti ad abiti che esprimono la sua anima gitana, fino alle immancabili scarpe oversize (che le serviranno anche a guadagnare qualche centimetri in più).

Mahmood

Anche Mahmood è un artista di cui si è parlato molto per il suo cambio di stile dell’ultimo periodo. Il cantante di “Tuta Gold”, pur continuando a mantenere il suo stile androgino, ha optato per un look più pulito che metta maggiormente in risalto il suo volto.

Durante l’ultimo Sanremo sembrava talmente cambiato che molti si sono chiesti se non avesse iniziato a fare ricorso alla chirurgia estetica: forse ha solo trovato un nuovo stylist.

Emma Marrone

Chi invece viene spesso criticata per le sue scelte d’abito è Emma, che sotto ai video dei suoi concerti riceve spesso commenti negativi. La cantante si è espressa spesso sul tema, sottolineando che nessuno dovrebbe giudicare il corpo e il modo di vestire delle altre persone.

Durante un concerto Emma ha espresso il concetto in maniera colorita: “Non me ne frega niente di quello che scrivono, non sono arrivata a 40 anni per farmi dire da 4 ignoranti come mi devo vestire. Vado orgogliosa del mio corpo.” Standing ovation del pubblico.