La coppia di celebrità Damiano David e Dove Cameron si mostra super innamorata sul red carpet dei Grammy 2024.

Reduce da un tour mondiale con i Maneskin, Damiano David ha colto l’occasione dei Grammy 2024 per ufficializzare il suo amore con Dove Cameron, ex star Disney che adesso sembra lanciarsi nel mondo della musica. Potrebbero cimentarsi in una nuova collaborazione artistica i due piccioncini? Ecco cosa dicono le prime voci.

La prima uscita pubblica sul red carpet

Dopo le indiscrezioni dei mesi scorsi, adesso non ci sono più dubbi. Mostrandosi a proprio agio davanti ai riflettori sul red carpet per il gala pre-Grammy del 1° febbraio, Damiano dei Maneskin e la nuova fiamma Dove Cameron, si scambiano baci ed effusioni rendendo ufficiale la propria relazione, di cui fino ad oggi si vociferava tanto.

Lei era una star della Disney, mentre lui era in giro per il mondo per esibirsi con la sua rockband: quante possibilità c’erano di incontrarsi? Eppure è successo: i due erano destinati ad innamorarsi, e forse a mettere in piedi qualcosa di più grande che va oltre l’amore. Di cosa stiamo parlando?

Carriera da solista per Damiano David?

Durante il party dedicato al famoso premio discografico (Spotify’s 2024 Best New Artist Album), la nuova coppia non è passata inosservata. Sotto i flash dei fotografi che li attendevano al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, Damiano si è mostrato con un solito look audace, con accanto Dove Cameron che vestiva un abito rosso firmato Chloe & Chenelle Delgadillo.

Il frontman dei Maneskin, oltre ad un nuovo amore, sembra avere anche nuovi progetti. L’ipotesi era stata rivelata dallo stesso cantante nei mesi scorsi, che non escludeva l’idea di una carriera da solista. Ma, sul red carpet degli States, quello che traspare sembra tutt’altro.

I fan ipotizzano già una possibile collaborazione artistica tra Damiano e Dove. O perlomeno, intraprendendo un percorso solista, potrebbe almeno dare uno slancio alla sua fidanzata nel mondo della musica.

