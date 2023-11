Paparazzati dai fotografi di Chi, Damiano David e Dove Cameron sono stati immortalati insieme su una spiaggia di Sydney.

A quanto pare per i Maneskin questo è il periodo dell’amore, e a non lasciarsi sfuggire nulla anche questa volta è stato il settimanale “Chi”. Dopo aver beccato a Venezia Thomas Raggi con la fidanzata Lavinia Albrizio, adesso le telecamere puntano l’attenzione su Damiano David che, dopo la rottura con Giorgia Soleri, adesso sembra aver trovato un nuovo amore.

La love story di Damiano dei Maneskin

Dopo anni al fianco dell’influencer Giorgia Soleri, adesso vedere Damiano al fianco di un’altra ragazza lascia tutti un po’ sbigottiti. Ma le voci giravano già da tempo attorno alla nascita di un nuovo amore che, dopo la conferma giunta da Chi, si materializza sempre di più.

Dopo essere stata avvistata in Brasile (a San Paolo) e poi negli Stati Uniti (a New York e Los Angeles), la nuova coppia continua il proprio “tour” in America e questa volta viene fotografata sulla spiaggia di Bondi beach, a Sydney. Il cantante dei Maneskin si mostra con il suo lato più passionale, mentre si scambia baci e carezze con la star Disney, Dove Cameron.

È nata una nuova coppia: la rivista Chi ha fotografato su una spiaggia di Sydney il bacio tra il cantante Damiano David e l’attrice Dove Cameron 🫶🏽 pic.twitter.com/sSUYLSEc7q — Trash Italiano (@trash_italiano) November 28, 2023

Chi è Dove Cameron?

Nota per aver interpretato le gemelle della serie Disney Liv e Maddie, Dove Cameron – nata come Chloe Celeste Hosterman, nome cambiato dopo la morte del padre – nasce nel 1996 a Washington.

Inizia a lavorare giovanissima a teatro, per poi debuttare in tv diventando per tutti conosciuta grazie ai suoi ruoli nelle serie Disney. Dove si è calata anche nei panni di Kayla Morgan in Cloud 9 e infine nella figlia di Malefica in Descendants.

Ha inoltre recitato nelle serie tv: The Mentalist, Shameless e Agents of S.H.I.E.L.D.S.. Non ha lasciato scoperta neanhe la musica, quando circa un anno fa ha debuttato con il singolo Boyfriend, diventato virale su TikTok.

Per quanto riguarda l’amore, prima di Damiano dei Maneskin, Dove Cameron ha avuto una lunga relazione con l’attore Ryan McCartan, e poi con Thomas Doherty.

