Thomas Raggi si concede momenti di tenerezza con la fidanzata Lavinia Albrizio prima delle ultime date del tour mondiale.

Il chitarrista dei Maneskin, Thomas Raggi, ha trascorso un weekend romantico a Venezia con la sua fidanzata Lavinia Albrizio. La coppia sembra solida e innamorata, nonostante i periodi di separazione dovuti agli impegni della band per l’ultimo tour mondiale.

Relazione a distanza per Thomas e Lavinia

Tra Thomas Raggi e Lavinia Albrizio la relazione va a gonfie vele da due anni, quando vennero avvistati a cena insieme a Sanremo, dopo l’esibizione dei Maneskin. Il chitarrista avrebbe iniziato la sua relazione con la fidanzata – bolognese del 1999 – qualche mese prima.

Purtroppo, i due piccioncini spesso sono costretti a vivere la loro relazione separati, a causa dei tanti impegni della band che costringe Thomas a volare in giro per il mondo. Ogni tanto però anche il musicista ha bisogno di mettere da parte la musica per dedicarsi alla sua vita amorosa.

La coppia è stata paparazzata infatti durante una fuga d’amore a Venezia, mentre si scambia baci, abbracci e segni d’affetto. Sui social i due preferiscono invece non spifferare tutti i loro momenti intimi: dovremmo affidarci agli occhi attenti dei fotografi per saperne di più!

Il tour mondiale dei Maneskin

Dopo il suo viaggio romantico, Thomas Raggi dovrà riprendere il tour mondiale con i Maneskin, che li porterà in Australia, Singapore, Tokyo e infine in Europa.

Dopo il successo dei concerti in America Latina, dal Brasile alla Colombia, passando anche per Argentina e Cile, l’ultima tappa che gli aspetta sarà quella del Rush! World Tour (che omaggia l’ultimo album), attesa in Europa.

