In videocollegamento con “VivaRai2!”, Lorenzo Jovanotti compare in uno stile del tutto inusuale per parlare della sua salute.

Dopo l’incidente avvenuto a Santo Domingo il 15 luglio scorso, per Lorenzo Jovanotti la fase di ripresa sembra ancora lenta. Tuttavia, durante il morning show di Fiorello decide di mostrarsi ai suoi fan, e a tutto il pubblico in generale, per non lasciare nessun dubbio sulle sue condizioni di salute.

Jovanotti ospite a VivaRai2!

Dal Foro Italico, Fiorello parte come sempre a tutto gas, già alle prime ore del mattino, insieme a Biggio, Casciari e tutta la banda di “VivaRai2!”. La puntata inizia con un ironico riferimento al ministro Lollobrigida, che ha fermato un treno Frecciarossa per scendere a Ciampino.

Poi in collegamento ecco che appare Jovanotti, reduce da una grave caduta in bicicletta che gli aveva causato la rottura di femore e clavicola. Sfoggiando un cappello da Napoleone, afferma: “Sono come Nonna Laurina, siete il mio elisir”.

“È notizia di oggi che un cappello di Napoleone sia stato battuto all’asta per 2 milioni di euro. Ma non si tratta dell’originale, perché quello ce l’ha Jovanotti! Glielo ha venduto Matteo Renzi“, ironizza Fiorello. Poi Cherubini continua: “Ho scommesso con il mio fisioterapista che domenica riuscirò a camminare senza le stampelle”.

Prima di congedare il cantante, il comico siciliano commenta: “Vienici a trovare, prendi il treno e scendi prima”, con chiaro riferimento a Lollobrigida. “Ti facciamo un grande in bocca al lupo perché tu possa presto correre per venire qui da noi. Entro maggio ci vediamo qui!”, conclude lo showman.

Come sta Jova dopo l’incidente?

Nei giorni scorsi, Lorenzo Cherubini ha pubblicato un video su Facebook, in cui raccontava proprio di non riuscire ancora “a camminare senza stampelle”, anche se conta di potersi rimettere in piedi entro dicembre.

Tuttavia, neanche i medici riescono a dargli risposte certe: “Non so quanto ci vorrà per rimettermi in piedi. Forse sei mesi. Non lo so. Nessuno lo sa, nemmeno gli ortopedici. Mi fanno delle previsioni però poi io le smentisco”. Jovanotti poi annuncia: “Tra un po’ dovrò operarmi per togliere la placca alla clavicola perché si sta staccando”.

