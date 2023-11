Sulle ultime frasi di Morgan, interviene Roberto Vecchioni che lo conosce benissimo: purtroppo, “il carattere lo frega”.

La polemica su Morgan che è stato cacciato da X Factor continua a far discutere. L’argomento arriva anche nel salottino di “In altre parole”, il programma domenicale di Massimo Gramellini su La7, con ospite il cantautore Roberto Vecchioni.

Morgan: il licenziamento e le polemiche

A seguito delle battute infelici di Morgan, che ha dato del depresso a Fedez (reduce da un periodo ancora buio), si è accavallato un susseguirsi di drammi che ha portato il cantautore ad essere cacciato via da X Factor. A darne la notizia ufficiale sono stati Sky e Fremantle, motivando la decisione a causa di “comportamenti incompatibili e inappropriati”.

A poche ore dal suo licenziamento, l’ex giudice del talent rompe il silenzio con una conferenza stampa su WhatsApp in cui lancia accuse contro Fedez – che lo avrebbe aggredito bestemmiandogli – e contro il resto della “cricca” di X Factor che lo avrebbero escluso a livello decisionale.

Roberto Vecchioni: “Il carattere lo frega”

Ospite a “In altre parole” di Massimo Gramellini, interviene sulle dichiarazioni di Morgan anche Roberto Vecchioni. Come riporta Dire.it, lo definisce come “uno dei più grandi musicisti italiani” con una competenza straordinaria “in canzone popolare, in jazz, in musica sinfonica”.

Il suo essere fuori dalle righe però, lo spinge a non riuscire ad essere mai usuale, non solo a livello musicale. “Purtroppo ha lo stesso carattere della sua capacità musicale, è troppo oltre”, afferma Vecchioni. Poi evidenzia: “A volte questo carattere lo frega”.

Per quanto riguarda le critiche sulla depressione di Fedez, il cantautore non può giustificare Morgan, che reputa comunque suo grande amico. “Per quello che è successo purtroppo è bocciato. Io gliel’ho detto mille volte: ‘Tu sei un genio, tira fuori solo la genialità’. E lui mi ha detto: ‘No Roberto, io sono così. Non dirmelo più’. E io te lo dico ancora”, conclude.

