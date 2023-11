Arriva la conferma ufficiale dopo le indiscrezioni diffuse da FqMagazine: Morgan è stato allontanato da X Factor.

Dopo gli ultimi dibattiti che hanno coinvolto il giudice del talent show, arriva la notizia che toglie ogni dubbio: Morgan è stato allontanato da X Factor. Ad annunciarlo attraverso una nota congiunta, sono stati Sky Italia e Fremantle Italia.

L’allontanamento di Morgan con effetto immediato

Dopo le anticipazioni di domenica scorsa, in una nota congiunta Sky Italia e Fremantle Italia hanno annunciato di aver deciso di comune accordo, di “interrompere il rapporto di collaborazione con Morgan e la sua presenza a X Factor come giudice”.

“Una valutazione fatta a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni”, si legge.

Sky Italia e Fremantle Italia dichiarano che “è imprescindibile che i concorrenti e il loro percorso restino al centro del programma. La musica e il talento sono sempre stati e devono continuare a essere il motore fondamentale di X Factor, ed è prioritario che tutto si svolga in un ambiente di lavoro professionale e che il confronto, per quanto acceso, si esprima sempre nel rispetto reciproco“.

“La decisione è presa in considerazione dei valori di cui Sky, Fremantle e X Factor sono portatori, nel rispetto tutte le persone coinvolte e del pubblico, e avrà effetto immediato“, conclude infine la nota.

Cosa è successo nei scorsi giorni?

Tutto ha avuto origine dalle polemiche dell’ultima puntata live di X Factor, quando Morgan ha iniziato una grossa lite con tutti i giudici di X Factor, e non solo. Prima il battibecco con Dargen D’amico scattato dopo l’ospitata di Annalisa, poi è stata la volta di Fedez a cui chiede “Vuoi farmi da psicologo?”, mentre il rapper risponde “Non sarei in grado”. Ed ecco la triste battuta: “Eh no, sei troppo depresso“.

Non manca anche l’attacco a Francesca Michielin, facendo riferimento alla gaffe della scorsa settimana quando la conduttrice aveva chiesto a Colapesce cosa si provasse a lavorare insieme a Ivan Graziani (morto nel 1997), invece che suo figlio. “Ivan Graziani ti aspetta nel backstage, è con Annalisa”, tuona Morgan.

Riproduzione riservata © 2023 - NM