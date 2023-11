Secondo alcune indiscrezioni, Mattia Stanga si preparerebbe a condurre il PrimaFestival di Sanremo 2024.

Avvicinandosi l’inizio del Festival di Sanremo 2024, cresce l’attesa per scoprire chi saranno i concorrenti in gara e i vari ospiti. Amadeus, confermato come conduttore e direttore artistico, si prepara insieme a Mengoni (super ospite e co-conduttore del festival) a svelare i nomi dei cantanti che si avvicenderanno sul palco e nel frattempo emergono le prime indiscrezioni circa il PrimaFestival.

Mattia Stanga, il content creator bresciano che conta 3 milioni di follower su TikTok e inserito da Forbes tra i 30 tiktoker più influenti in Italia, sembra essere il candidato per la conduzione di PrimaFestival di Saremo 2024.

Dai social alla tv: il successo di Mattia Stanga

Mattia ha iniziato la scalata verso il mondo del successo nel 2020 con la pubblicazione di video appartenenti al formato POV (point of view) su TikTok. La rivisitazione in chiave umoristica della quotidianità e il coinvolgimento della sua famiglia nella creazione dei video è ciò che ha reso il creator tra i più famosi del web. Da poco ha raggiunto la tanto ambita laurea (protagonista indiscussa di molti suoi video) in Economia e Gestione aziendale presso l’Università di Brescia, ed anche in questa occasione non ha mancato di rendere partecipi i fan.

Paolo Giordano avrebbe annunciato l’imminente arrivo del tiktoker sulle reti Rai nel mezzo del podcast “Pezzi: dentro la musica” (condotto da Luca Dondoni, Andrea Laffranchi e Paolo Giordano stesso).

La conduzione di PrimaFestival, se confermata, non sarebbe la prima esperienza televisiva per Mattia, che era già stato protagonista di “Stanga in The sky”, un format targato Sky Original che unisce social e tv.

Secondo Giordano, il giovane volto di Mattia avvicinerebbe sicuramente un gran numero di ragazzi della generazione z alla manifestazione canora più importante e famosa in Italia. Oltre ad essere una grande opportunità per il creator, questa scelta porterebbe vantaggio all’intero Festival, aumentandone l’audience e le interazioni sui social.

