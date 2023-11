Mattia Stanga: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla star dei social famoso per i video su TikTok.

Tra i personaggi che si sono messi maggiormente in luce nel mondo dello spettacolo degli ultimi anni partendo dai social, un ruolo di rilievo lo occupa sicuramente Mattia Stanga. Giovane ma talentuoso e molto famoso, con i suoi video divertenti e spontanei, si è fatto apprezzare da milioni di follower sulle varie piattaforme social, in particolare su TikTok, per poi approdare in televisione.

Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata, in attesa di rivederlo tra i protagonisti anche a Sanremo con un ruolo molto importante.

Chi è Mattia Stanga: biografia e carriera

Mattia Stanga è nato a Brescia il 10 febbraio 1998 sotto il segno dell’Aquario. Estroverso fin da ragazzo, dopo essersi diplomato inizia gli studi universitari iscrivendosi alla facoltà di Economia Business e Management dell’Università di Brescia. Studente molto attento, nonostante gli impegni è riuscito a costruirsi una carriera da vero e proprio influencer sui social.

Mattia Stanga

Spontaneo e divertente, raccontando alcuni fatti legati alla sua quotidianità, ma in chiave ironica, è riuscito pian piano a farsi apprezzare da sempre più persone. Puntando solo su se stesso e la sua semplicità, senza effetti speciali, Mattia è diventato in questo modo una vera star su TikTok. Una fama che si è trasformata nel passepartout per la sua carriera nel mondo della televisione.

Il suo debutto è arrivato nel 2022, quando è stato chiamato a condurre il pre-show dell’Eurovision Song Contest di Torino, ma non in televisione, bensì sul canale TikTok ufficiale della manifestazione. Ancora una volta la sua performance conquista i fan e gli addetti ai lavori, e gli permette di arrivare direttamente sul palco di Sanremo.

Nel 2023 partecipa al Festival per la prima volta, con il compito di coinvolgere il pubblico più giovane sui social. Subito dopo, debutta a tutti gli effetti sul piccolo schermo, in particolare su Sky, dove ottiene un format tutto suo, Stanga in the Sky. Una grande opportunità sfruttata perfettamente dal giovane showman, confermato a Sanremo anche nel 2024. Secondo quanto riferito dal giornalista Paolo Giordano, sarà infatti lui il presentatore del Prima Festival.

La vita privata di Mattia Stanga: chi è la fidanzata?

Non conosciamo molti dettagli sulla sua vita sentimentale, visto che Matteo preferisce parlare molto della sua quotidianità, ma meno delle sue relazioni d’amore. Non sappiamo quindi se abbia una fidanzata o meno.

Sai che…

– Qual è il guadagno di Mattia Stanga? Non sappiamo quale sia il suo stipendio né il suo patrimonio.

– Chi sono i genitori di Mattia Stanga? La mamma si chiama Elisa ed è fonte d’ispirazione per molti suoi video, il padre invece si chiama Cristian. Ha anche una sorella di nome Giulia.

– Dove vive Mattia Stanga? Si divide tra Milano e Brescia.

– Anche se ci ha scherzato sopra in un video, Mattia Stanga non ha mai lavorato a X Factor in alcun ruolo. Per il momento…

– Su Instagram Mattia Stanga ha un account ufficiale da milioni e milioni di follower. Il suo profilo principale è però quello, ovviamente ufficiale, su TikTok.

Riproduzione riservata © 2023 - NM