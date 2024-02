Chi è Daniele Cabras, il tiktoker protagonista del PrimaFestival

Daniele Cabras: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul tiktoker protagonista del PrimaFestival a Sanremo 2024.

Non solo Mattia Stanga. Al Festival di Sanremo 2024 c’è spazio per un altro tiktoker tra i protagonisti, con un ruolo analogo a quello del ‘re dei pov’. Di chi si tratta? Di Daniele Cabras, per molti Dany The Gaggio, una vera star del mondo dei social in grado di conquistare rapidamente anche quello della televisione. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Daniele Cabras: biografia e carriera

Daniele Cabras è nato a Domus de Maria, un piccolissimo comune della provincia Sud Sardegna. Ragazzo vivace e sempre pronto a mettersi in gioco, a scuola ha studiato per diventare perito elettrotecnico, ma dopo aver preso il diploma ha capito che la sua strada nella vita sarebbe stata un’altra. E avrebbe avuto a che fare con il mondo dei social.

Come confermato ai microfoni di Sardegna Live, dopo aver mandato tanti curriculum alla Saras, senza avere fortuna, è riuscito a ritagliarsi uno spazio sui social, diventando una vera star sia su TikTok che su Instagram.

Daniele Cabras

Dotato di una naturale verve comica, ha conquistato anno dopo anno sempre più follower sulle piattaforme, diventando talmente famoso da ricevere numerose proposte per lavorare come animatore. Proposte sempre gentilmente declinate, con un motivo ben preciso: “È un tipo di intrattenimento e comicità differente, meno spontaneo, più recitato”.

A rendere celebre Dany The Gaggio sono state in particolare le imitazioni dei bambini, oltre a quelle dei genitori e a personaggi tipici della sua amata Sardegna. Grazie al successo sui social, nel 2022 ha fatto il debutto in televisione nel cast di Generazione LOL per Prime Video, confermando le sue qualità.

Cosa fa oggi Daniele Cabras?

Forte del successo ottenuto in questi anni, nel 2024 è stato annunciato tra i due inviati del PrimaFestival insieme a Mattia Stanga, altro celebre tiktoker. A condurre saranno invece Paola & Chiara.

La vita privata di Daniele Cabras: chi è la fidanzata?

Non conosciamo molti dettagli sulla sua vita sentimentale. Estremamente riservato, ha scherzato in passato affermando di essere fidanzato, ma ‘ad insaputa’ della sua bella.

Sai che…

– Nonostante la fama acquisita, ha continuato a lavorare nell’ambito della sicurezza del Forte Village di Pula, in provincia di Cagliari.

– Ha pubblicato un libro, Un ragazzo tenero. Le avventure impossibili di Dany the Gaggio.

– Dove abita Dany Cabras? Nonostante il successo sembrerebbe aver scelto di rimanere in Sardegna.

– Quanto guadagna Daniele Cabras? Non sappiamo a quanto ammonti il suo patrimonio, ma di certo a Sanremo avrà ottenuto un lauto ingaggio.

– Su Instagram Daniele Cabras ha un account ufficiale da milioni di follower. Ancora più famoso è però su TikTok, dove vanta un account tra i più seguiti in Italia.

