Sui social Snoop Dogg aveva annunciato che avrebbe smesso di fumare marijuana: un vero shock, ma era solo una trollata pubblicitaria.

La settimana scorsa Snoop Dogg, che della marijuana ne è il Re, aveva annunciato con un post sui social che avrebbe detto addio al fumo. Dopo giorni di incredulità tra i suoi fan e non, scopriamo cosa si nascondeva dietro le parole del rapper.

L’annuncio che ha sconvolto i fan: “Smetto col fumo”

Giovedì 16 novembre, sui social Snoop Dogg dichiarava con molta serietà: “Dopo molte considerazioni e conversazioni con la mia famiglia, ho deciso di smetterla col fumo“. Poi, il rapper chiedeva di “rispettare la mia privacy in questo momento”.

Sotto al suo post, molti i commenti scettici di chi non credeva che l’icona della marijuana potesse davvero smettere di fumare. C’è chi ha commentato “Ti hanno hackerato l’account”, e ancora “Eppure non è il 1° aprile”.

In un altro video Dogg ribadisce: “So cosa state pensando: ‘Snoop, il fumo è una tua caratteristica’. Ma ne ho abbastanza. Basta con la tosse e coi vestiti che puzzano”. E’ stato davvero l’annuncio di una reale rivoluzione del cantante? Eppure sembrava solo uno scherzo.

Snoop Dogg dice addio alla marijuana?

Ed effettivamente, l’annuncio di Dogg non si riferiva alla marijuana. Negli ultimi anni Snoop si è dedicato molto anche sul fronte imprenditoriale e pubblicitario: lo ricordiamo nei panni di testimonial per svariate campagne di catene alimentari o videogiochi.

Questa volta, il lancio pubblicitario in cui si è cimentato Snoop Dogg è stato quello di un braciere. Il volto del rapper ha lasciato in sospeso per giorni i followers, che hanno poi scoperto a cosa si riferiva davvero: nell’ultimo video postato sui social, si vede l’artista che arrostisce un marshmallow su un barbecue, e se la ride di gusto!

Riproduzione riservata © 2023 - NM