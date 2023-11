Fonti vicine alla produzione del talent show parlano del possibile licenziamento di Morgan, dopo le battute infelici durante l’ultimo live.

Negli ultimi giorni, il mondo dell’intrattenimento è stato scosso dalla notizia della rimozione di Morgan da X Factor, uno dei programmi televisivi più popolari in Italia. La decisione è stata presa dopo una serie di polemiche e controversie che hanno coinvolto il noto artista.

Morgan fuori da X Factor?

Secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano, la società di produzione Fremantle starebbe preparando le carte per “licenziare” Morgan dopo le polemiche dell’ultima puntata live dello show. La sua presenza nell’edizione attuale di X Factor era già stata oggetto di dibattito a causa di episodi precedenti che avevano generato diverse discussioni, a causa della sua personalità eccentrica.

Anche durante la quarta serata dei Live del talent show, pare che l’ultima gaffe sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Nelle ultime ore, l’artista ha rilasciato un’intervista a Fanpage in cui afferma: “Io sono andato a X Factor per risollevare le sorti di un programma che era agonizzante e la mia funzione è stata quella di analizzare come mai lo era”, dichiara.

Il management di Morgan, tuttavia, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo all’accaduto, ma fonti vicine all’artista suggeriscono che ci potrebbero essere ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.

Le battute infelici a X Factor

Morgan ha iniziato una grossa lite con tutti i giudici di X Factor, e non solo. Prima il battibecco con Dargen D’amico scattato dopo l’ospitata di Annalisa, poi è stata la volta di Fedez a cui chiede “Vuoi farmi da psicologo?”, mentre il rapper risponde “Non sarei in grado”. Ed ecco la triste battuta: “Eh no, sei troppo depresso“.

Non manca anche l’attacco a Francesca Michielin, facendo riferimento alla gaffe della scorsa settimana quando la conduttrice aveva chiesto a Colapesce cosa si provasse a lavorare insieme a Ivan Graziani (morto nel 1997), invece che suo figlio. “Ivan Graziani ti aspetta nel backstage, è con Annalisa”, tuona Morgan.

Le reazioni sui social

La clamorosa notizia del possibile licenziamento del giudice di X Factor ha suscitato un acceso dibattito online e sui social media, con fan e critici che esprimono opinioni contrastanti sulla decisione presa.

Molti sottolineano la necessità di un comportamento appropriato da parte degli artisti che partecipano a programmi televisivi popolari, soprattutto considerando il possibile impatto sul pubblico, in particolare sui giovani spettatori. I fan di Morgan invece esprimono il loro sostegno attraverso i social media.

