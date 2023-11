Reduce da una fama raggiunta negli anni ’90, Paolo Vallesi torna a raccontarsi, dalla sua carriera alla malattia.

Dopo il successo degli anni Novanta con La forza della vita, la carriera artistica di Paolo Vallesi si è pian piano sgretolata fino a scomparire del tutto dai riflettori. Il cantante fiorentino però torna a parlare pubblicamente, raccontando alcuni episodi della sua vita privata, svelando anche alcuni segreti a livello professionale.

Il successo al Festival di Sanremo

Classe 1964, il nome di Paolo Vallesi nel panorama musicale italiano è diventato noto dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo con due brani eccezionali. Figlio di un operaio e una sarta, i suoi genitori non presero bene la sua decisione, poi “hanno cambiato idea solo dopo il primo Sanremo”.

Nel 1991, vinse con il brano “Le persone inutili” nella categoria Novità. “La considero ancora oggi una canzone bella con un testo importante che ho scritto insieme all’amico Beppe Dati. E abbiamo stravinto il festival”, ha raccontato l’artista a Repubblica. Vallesi all’epoca era giovanissimo e senza alcuna esperienza: “Pensi che mi ero allenato in casa con un manico di scopa per cercare una impostazione giusta”, confessa.

L’anno successivo fu la volta del brano “La forza della vita”, indimenticabile pezzo con cui arrivò quinto e che ha venduto 500mila copie. La canzone è ritornata a risuonare in radio nel 2022, in duetto con Gianni Morandi.

Vallesi: “Il successo mi ha travolto, poi è finito tutto”

Giunto sulla vetta del successo, Paolo Vallesi però ha iniziato una lenta discesa fino negli abissi. “Quel successo mi ha travolto e mi ha creato anche qualche problema”, racconta dispiaciuto. Nel 1996 decide di ritornare a Sanremo con “Non andare via” (prodotto con una nuova casa discografica).

Il brano non ottiene un grande successo, e Paolo Vallesi fa “un brusco ritorno alla realtà”. Così decide di fermarsi, anche perché era diventato papà di suo figlio Francesco: “Me lo volevo godere. Ma soprattutto ho avuto un rigetto per la musica e dovevo digerire alcune delusioni di quell’ambiente. Cosi per cinque anni non ho fatto nulla“.

Poco dopo, il divorzio con moglie, e in quel periodo così difficile il cantante fiorentino ha deciso di isolarsi per stare solo con sé stesso.“Stavo molto per conto mio, sono andato anche a vivere in Spagna per registrare i dischi in spagnolo. In quel periodo ho fatto tabula rasa dei miei affetti familiari e degli amici”, prosegue Paolo.

Che fine ha fatto Paolo Vallesi?

Paolo Vallesi vive una grande solitudine. Ha avuto delle compagne sbagliandone “tre o quattro”. “Di sicuro però ho combinato un po’ di casini e ho vissuto qualche eccesso“, confessa, per cui ha deciso di ripartire quasi da zero, “da feste e sagre dove gli spettatori bisogna conquistarli”. Ma alla fine ce l’ha fatta, “perché pochi o tanti che siano, se pagano il biglietto vengono per te”.

Ma ecco che Paolo Vallesi scopre di avere un tumore all’intestino. “L’unica cosa che posso fare è ringraziare la mia dottoressa e il suo staff che hanno beccato questa cosa allo stadio iniziale e dopo sei anni il problema per fortuna non si è ripresentato“, ringrazia l’artista.

“Oggi sono molto felice perché ho quello che voglio. Sono innamorato della mia compagna e faccio la mia musica”, racconta a Repubblica.

La stoccata contro Amadeus

Qualche anno fa, Amadeus lo ha convinto a partecipare alla seconda edizione del talent “Ora o mai più”, dove partecipano anche altri artisti non più al massimo del loro successo. “E’ stata una bella esperienza, Amadeus mi aveva corteggiato dicendomi che avrebbe condotto Sanremo e mi avrebbe chiamato“, confessa.

“Ma sono ancora qua che aspetto. Come mai? Questo andrebbe chiesto a lui”, lancia la frecciatina al conduttore. Poi conclude Paolo Vallesi: “Mi piacerebbe tornare a Sanremo, magari in questo quarto festival che condurrà mi chiama davvero. Ma se la promessa non verrà mantenuta vivremo lo stesso”.

Riproduzione riservata © 2023 - NM