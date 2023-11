Emma Marrone rompe il silenzio sulla collaborazione con Maria De Filippi, condividendo la sua prospettiva su un rapporto che ha attraversato gli anni.

Nel mondo dello spettacolo, i rapporti tra artisti e manager spesso sfuggono all’occhio pubblico, ma quando si tratta di personalità come Emma Marrone e Maria De Filippi, ogni dettaglio suscita grande interesse. In un recente sfogo, la cantante ha deciso di offrire una visione autentica e sincera su un legame che ha resistito alla prova del tempo.

L’esordio nella scuola di Amici

Se oggi può giudicarsi come un’artista di grande successo, Emma Marrone deve dire grazie anche a Maria De Filippi, che l’ha supportata ed accompagnata nei primi passi di quel percorso anche troppo difficile. Fu proprio nella scuola di Amici, nel 2009, che la cantante salentina tentò di raggiungere coronare il suo sogno.

Pur se determinata, non avrebbe mai immaginato di farcela davvero: oggi Emma è una donna adulta con alle spalle una ricca carriera artistica, ancora ben promettente per il futuro. I successi per la cantante non hanno mai fine, passando da un palco all’altro, raggiungendo anche quello del Festival di Sanremo.

Emma Marrone vuota il sacco

Emma Marrone rompe il silenzio su una lunga e profonda amicizia con Maria De Filippi, svelando la verità sul loro rapporto che ha suscitato curiosità negli anni. In un’intervista recente ai microfoni di Bsmt, la cantante ha deciso di svelare tutta la verità.

Emma riconosce il ruolo cruciale di Maria De Filippi nella sua carriera e la considera una figura guida e di supporto. La conduttrice, infatti, ha sempre creduto in lei e l’ha sostenuta lungo questo percorso così complicato della sua carriera, che l’ha portata alla fine a prendersi numerose soddisfazioni.

A distanza di anni dalla sua partecipazione alla scuola più famosa d’Italia, per Emma Marrone la “Queen” di Mediaset resta ancora un punto fondamentale. La cantante parla di “un rapporto alla pari”: le dice sempre ciò che pensa e persino quando può aver sbagliato qualcosa.

Emma confessa di non averla mai vista come “Maria De Filippi“, la presentatrice che tutti noi vediamo in televisione, ma come una persona molto più intima per lei.

