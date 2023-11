Morgan accusa Fedez per il suo allontanamento da X Factor, ma ai microfoni di Striscia la Notizia il rapper rivela: “La verità è un’altra”.

Dopo l’allontanamento da X Factor deciso da Sky e Fremantle, Morgan avrebbe accusato Fedez di averlo aggredito verbalmente, bestemmiando anche. Ma durante la consegna del Tapiro d’oro di Valerio Staffelli, il rapper chiarisce come siano andate davvero le cose.

Morgan contro tutti su WhatsApp

In una conferenza stampa su Whatsapp organizzata martedì 21 novembre, Morgan ha accusato Fedez come responsabile del suo allontanamento da X Factor. Dopo una puntata, ha raccontato che ci sarebbe stata una burrascosa discussione in cui il rapper gli avrebbe anche bestemmiato contro.

Poi Morgan ha anche parlato di speciali legami tra Dargen D’Amico, Francesca Michielin, Fedez e Simonetta (co-autore di “Bellissima”), che avrebbero sempre deciso tutto escludendolo da ciò. “Ho spesso smascherato i loro interessi. Questo è un licenziamento illegittimo“, sostiene l’artista.

La verità sul licenziamento di Morgan

Dietro il licenziamento di Morgan spuntano diverse ipotesi che abbiano potuto causarlo. Durante la puntata di ieri sera di Striscia la Notizia, Fedez ha ricevuto il Tapiro d’oro dopo gli attacchi dell’ex giudice di X Factor, che lo ha accusato su quanto accaduto.

Anche se le voci girano tutte attorno alle ultime liti in diretta con Ambra, Dargen D’Amico e Francesca Michielin, la verità riguarderebbe tutt’altro: “Non è stato mandato via per il “vaffa” ad Ambra, la depressione, il litigio con Dargen o la battuta su Ivan Graziani. Sky è stata costretta a cacciarlo per dei comportamenti gravissimi che ha tenuto nei confronti di altre persone fuori dalla diretta, ma ripresi dalle telecamere”, rivela il marito di Chiara Ferragni.

Fedez: “O smentisce o lo denuncio”

“Morgan ha detto cose gravi e io l’ho avvisato: se non smentisce, l’unico luogo che ho per far emergere la verità è un’aula di giustizia. In tribunale dovrà dimostrare ciò che ha detto”, continua Fedez. Il cantautore lo avrebbe accusato di averlo aggredito una volta, ma il rapper smentisce: “Non l’ho toccato, non ho tirato pugni, non ho inveito contro di lui. Semmai è successo il contrario“.

Per quanto riguarda la presunta “cricca che decide tutto”, Fedez confessa: “Ad aprile, quando Sky mi ha detto che stava pensando a Morgan, io ho risposto che non lo avrei voluto. Per precedenti poco professionali e aggressivi nei confronti di una persona. Ma alla fine l’hanno preso”.

Tuttavia, la situazione è degenerata fin dall’inizio: “Vedi l’infelice uscita omofoba “messa a tacere” con una donazione. Sky ieri non ha nemmeno condiviso con noi altri giudici il comunicato stampa e ora, invece, sembra che a cacciare Morgan sia stato il “Licio Gelli” Fedez e la sua P2″, conclude il rapper con il suo 9° Tapiro tra le mani.

