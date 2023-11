Morgan rompe il silenzio e racconta senza filtri tutti i retroscena del suo allontanamento dal talent show targato Sky.

Dopo il licenziamento da X Factor deciso da Sky e da Fremantle, a seguito di “comportamenti incompatibili e inappropriati”, Morgan ha deciso di affrontare pubblicamente la questione parlando attraverso una conferenza virtuale su Whatsapp, moderata da Enrico Silvestrin.

Morgan: “Richieste mai mantenute”

Marco Castoldi ha rivelato che il suo ritorno a X Factor è stato fortemente sollecitato, anche se in realtà lui non aveva intenzione di partecipare. “Mi hanno scompigliato la vita il mio equilibrio, la serenità, la famiglia, i miei progetti riconquistati con tanta dedizione e fatica negli anni”, afferma Morgan in una conferenza stampa su Whatsapp organizzata ieri, 21 novembre.

Se ha deciso di ritornarvici, è stato per le continue promesse che, alla fine, non sono state mantenute. “Hanno corteggiato a tal punto che mi hanno detto di chiedere qualsiasi cosa volessi: non ho chiesto denaro, ma garanzie di qualità e di rispetto“, ammette.

La scena dietro le quinte: “Fedez aggressivo”

“Non ho letto la risposta di Bugo sulla mia cacciata. Pensate il paradosso ho detto che avrei avuto piacere ad invitarlo in trasmissione. Non sono una persona capace di provare rancore“, dichiara l’ex giudice di X Factor.

Poi Morgan ha svelato che, durante una discussione nei camerini dopo una puntata, Fedez è stato violento e ha bestemmiato contro di lui, chiedendo il suo licenziamento. Tuttavia, dopo la sua malattia, è stato molto vicino al rapper: “Gli ho anche scritto una canzone“, rivela.

Concludendo, Morgan ci tiene a precisare: “Fedez non è un mio nemico. Lui ha fatto la scenata pazzesca, incredibile. Ma chi se ne frega!”.

Interessi discografici e illegittimità

Morgan ha affermato di aver smascherato gli interessi reciproci e discografici tra alcuni giudici e concorrenti: “Ho sentito parecchia inimicizia lì dentro. Ho sentito che si remava per volermi male, farmi sentire non incluso”.

Ha indicato legami tra Dargen D’Amico, Francesca Michielin, Fedez e Simonetta (co-autore di “Bellissima”), sostenendo che siano “una squadra di lavoro che ha occupato X Factor. Ho spesso smascherato i loro interessi. Questo è un licenziamento illegittim“, chiosa.

