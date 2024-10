Morgan sbotta contro Asia Argento: “Come si permette?”

Morgan ha replicato duramente alle affermazioni di Asia Argento rilasciate durante la sua intervista a Verissimo.

Morgan è di nuovo al centro della polemica dopo le affermazioni rilasciate pochi giorni fa a Verissimo da parte della sua ex compagna Asia Argento. L’attrice ha parlato delle accuse di stalking rivolte al cantautore da parte di Angelica Schiatti ed ha rivelato che soffrirebbe di dipendenze.

Morgan non ha preso bene le parole di Asia Argento ed ha immediatamente replicato: scopriamo cosa ha detto.

Le parole di Asia Argento

Asia Argento, durante l’intervista a Verissimo del 19 ottobre, non ha esitato a parlare del suo rapporto con Morgan, rivelando che il cantante soffrirebbe di una dipendenza da sostanze stupefacenti.

L’attrice ha poi parlato del rapporto di Morgan con la loro figlia, Anna Lou, che oggi ha 23 anni. Secondo Argento il cantante, a causa di tutte queste problematiche, non è mai stato un padre presente. “Lui è preda del suo ego, è brutto da vedere e da dire, mi dispiace ma forse sentirmi dire queste cose può servirgli.” – ha aggiunto Asia.

Le sue parole hanno fatto infuriare il suo ex compagno che ha prontamente replicato.

Asia Argento e Anna Lou Castoldi

La replica di Morgan

Morgan, colpito dalle dichiarazioni di Asia Argento, ha prontamente reagito sottolineando la gravità dell’essere messo in discussione come figura paterna e come individuo in sua assenza e quindi senza possibilità di difesa.

“Va in televisione a dire a tutta Italia cose che mettono in cattiva luce una persona, con nome e cognome, in assenza di questa persona, che non può quindi difendersi, questo fa veramente venire i nervi.” – si sfoga il cantante.

Poi aggiunge: “Mi chiedo con che coraggio si possa permettere che prosegua il mio vilipendio pubblico, dove manco la madre di mia figlia ha un briciolo di riconoscenza, che schifo di società, che modello orrendo di donna, modello di aggressività, di grevità morale“.

E ancora: “Una madre decente lo ringrazia l’uomo che ha contribuito a donare la vita a suo figlio, a meno che questo uomo non abbia fatto del male a questo figlio, ma non mi pare proprio il mio caso, anzi, direi che siamo nella situazione opposta, cioè di un padre colto che ha nutrito amorevolmente la sua figlia non solo economicamente ma proprio in termini di cura amorevole, di gentilezza e di valori morali. Lui e inclusa tutta la sua famiglia d’origine che per mia figlia è stata ed è la sua famiglia, la sua casa“-