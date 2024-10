X Factor: Manuel Agnelli lancia un’inaspettata frecciatina a Fedez

X Factor prosegue e non mancano le sorprese: Manuel Angelli ha lanciato un’inaspettata frecciatina a Fedez. Scopriamo cosa ha detto!

Quest’anno il cast dei giudici di X Factor è stato completamente rivoluzionato con tre new entry: Paola Iezzi, Achille Lauro e Jake La Furia. La conduzione è stata invece affidata alla talentuosa Giorgia, che ha preso il posto di Alessandro Cattelan. A loro, sempre in veste di giudice, si aggiunge Manuel Agnelli, ormai un vero e proprio veterano del programma.

Ed è proprio lui che, durante una conferenza stampa, ha colto l’occasione per fare commenti taglienti sugli ex colleghi delle passate edizioni del talent. Non sono mancate parole evidentemente rivolte a Fedez, anche se Agnelli non lo ha mai nominato direttamente.

X Factor: le parole di Manuel Agnelli

Durante la conferenza stampa indetta per presentare la nuova fase del programma Manuel Agnelli ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Con molta schiettezza ha rivelato: “È la prima volta che mi diverto“. Poi ha aggiunto: “Devo dire che penso sia una delle edizioni più belle che ci sia mai stata di X-Factor, si sente dall’energia tra di noi“.

Manuel Agnelli

Manuel Agnelli: la frecciatina a Fedez

Dopo queste affermazioni, il cantante è poi passato a spiegare quale sia secondo cui la differenza rispetto alle passate edizioni del programma. “Penso che i quattro giudici siano concentrati sulle cose giuste ovvero la musica e non sui risultati discografici. Spero che faremo discussione, ma nel modo più positivo possibile” – ha spegato.

Poi ha aggiunto: “Il tavolo fatto di esseri umani. È questo a fare la differenza: sono persone che sono soddisfatte di quello che fanno, del loro percorso e ciò gli permette di fare cose pensando agli altri e non solo a se stessi”.

“Per la prima volta sto sentendo che noi siamo una squadra di lavoro e stiamo andando nella stessa direzione e questo mi fa stare tranquillo, ma se anche discutiamo lo facciamo con una base solida di struttura umana. Nessuno di noi vuole fare la tv delle urla, degli strepiti o giocare a chi dice la cazzata più grossa per far parlare. I risultati si vedono, ma anche a livello umano. Sono molto felice” – ha concluso Agnelli.

La frecciatina a Fedez e al suo modo di fare il giudice nelle scorse edizioni del programma è evidente. Il rapper replicherà alle parole di Agnelli?