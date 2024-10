Fedez torna sui social: era sparito da 20 giorni

Dopo un lungo silenzio durato 20 giorni, ieri sera Fedez è tornato a postare nelle sue storie Instagram: scopriamo tutti i dettagli!

Dopo un periodo di insolita assenza dai riflettori, Fedez ritorna a far parlare di sé. Non con i tipici colpi di scena o le consuete polemiche che hanno spesso caratterizzato la sua immagine pubblica, ma attraverso un breve video condiviso tra le storie di Instagram.

Fedez: una sparizione di 20 giorni

Un silenzio social così lungo è una cosa piuttosto insolita per Fedez. Di solito il rapper è molto attivo su Instagram, dove posta foto e video delle sue serate o in compagnia di Silvio, il suo simpaticissimo cucciolo di Golden Retriver.

Da quando però il suo bodyguard Christian Rosiello è stato arrestato nell’ambito dell’operazione di polizia che ha coinvolto la tifoseria organizzata del Milan, il rapper non ha più condiviso nulla. Non è tornato sui social nemmeno in occasione del suo 35esimo compleanno, lo scorso 15 ottobre.

Fedez anteprima

Iera sera, invece, Fedez ha fatto una piccola apparizione postando un breve video nelle sue storie Instagram.

Fedez: il ritorno sui social

Nel visto postato ieri sera si vede Fedez sul palco durante il concerto ai Magazzini Generali di Milano del suo amico e collega Niky Savage. Per l’occasione il rapper ha optato per un look decisamente sobrio rispetto ai suoi standard: jeans scuri, come le scarpe e t-shirt nera.

Dal palco non ha fatto nessuna delle sue solite sparate, nè si è levato la maglietta. Inoltre sui vestiti non c’era alcun brand visibile. Questa esibizione ha mostrato un Fedez più contenuto, lontano dal ruolo di protagonista assoluto a cui il pubblico era abituato negli scorsi anni.

Sembra che Fedez stia cercando di mantenere un basso profilo e di non dare troppo nell’occhio per non scatenare ulteriori polemiche dopo il suo coinvolgimento nello scandalo degli ultras del Milan.