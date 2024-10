Paul Di’Anno: muore a 66 anni lo storico cantante degli Iron Maiden

È morto a 66 anni Paul Di’Anno, primo cantante degli Iron Maiden: aveva da tempo gravi problemi di salute.

Paul Di’Anno, il carismatico ex frontman degli Iron Maiden, è scomparso all’età di 66 anni avvolgendo il mondo del rock in un velo di lutto. A dare la notizia della scomparsa è stata condivisa tramite l’etichetta discografica del cantante, la Conquest Music.

Paul Di’Anno: una stella della musica ci lascia

La notizia della scomparsa di Paul Di’Anno è stata resa nota attraverso un comunicato diffuso da Conquest Music, l’etichetta discografica che ha lavorato a stretto contatto con l’artista. La dichiarazione rilasciata a nome della famiglia del cantante ha confermato che, dopo aver lottato per anni contro gravi problemi di salute, Paul è deceduto serenamente nella sua abitazione.

“A nome della sua famiglia, Conquest Music è triste nel confermare la morte di Paul Andrews, conosciuto professionalmente come Paul Di’Anno. Paul è mancato nella sua casa di Salisbury all’età di 66 anni.” – si legge nel comunicato.

Paul Di’Anno: un’eredità musicale di rilievo

Nonostante gli ostacoli sorti negli ultimi anni, compresi gravi problemi di salute che hanno limitato la sua capacità di esibirsi come un tempo, Di’Anno ha continuato a dedicarsi con passione alla sua arte.

La sua resilienza nel fronteggiare queste difficoltà ha ispirato molti, dimostrando che la sua musica poteva trascendere le barriere fisiche. Nel settembre 2024 è uscito “The Book of the Beast“: un emozionante viaggio attraverso i traguardi della sua carriera post-Iron Maiden. Nel disco sono raccolte le migliori registrazioni di Paul che rendono omaggio alla sua indiscutibile influenza nel mondo dell’heavy metal.

La scomparsa di Paul Di’Anno rappresenta una grande perdita per il panorama musicale globale. La sua eredità, però, attraverso le potenti armonie e i testi che hanno segnato un’epoca, continuerà a vivere nei cuori dei fan e nelle pagine della storia del rock.