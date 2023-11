Andrea Bocelli sul palco di Zurigo ha dedicato Nessun dorma a Roger Federer, che non è riuscito a trattenere le lacrime.

In occasione dell’ultimo concerto all’Hallenstadion di Zurigo (che ha registrato il tutto esaurito), Andrea Bocelli ha invitato sul palco Roger Federer, al quale ha dedicato “Nessun dorma”, canzone tratta dalla Turandot di Puccini, che ha suscitato una reazione di commozione nel tennista.

Roger Federer è considerato uno dei migliori e tra i più amati tennisti di tutti i tempi, potendo vantare la vittoria del torneo di Wimbledon per ben otto volte. Dopo aver annunciato ufficialmente la ritirata dal mondo del tennis lo scorso anno, lo si può vedere spesso in giro per il mondo e lunedì era presente tra gli spettatori intrepidi di ascoltare la voce del tenore più famoso al mondo.

L’invito sul palco

Bocelli, poco prima della conclusione del concerto, è venuto a conoscenza del fatto che tra il pubblico si trovasse anche Roger Federer. Inaspettatamente ha quindi invitato sul palco l’ex tennista svizzero: “A quanto pare stasera abbiamo una leggenda vivente tra il pubblico”, ha annunciato, “per me sarebbe un onore dedicargli l’ultima aria, per le emozioni che ha regalato a tutti. E vorrei invitarlo qui con me sul palco”. Rivolgendosi poi in inglese alla platea dice che dedicherà il brano a seguire ad un loro illustrissimo connazionale.

La dichiarazione è seguita da un abbraccio tra Bocelli e Federer durante il quale si scambiano anche qualche parola, non udibile al pubblico. A questo punto Bocelli inizia ad intonare Nessun dorma, l’aria tratta dalla Turandot di Puccini, considerata una delle sue opere più belle. L’ex tennista, rimasto accanto a Bocelli durante tutta l’interpretazione, appare emozionato e non riesce a contenere la commozione, scoppiando a piangere sul palco.

L’accaduto è stato condiviso su tutti i social e lo stesso Bocelli ha tenuto a ripostarlo, commentando con “Gloria a te, Roger Federer”.

