La violenza sessuale nei confronti di una (ormai ex) modella di Penthouse sarebbe avvenuta nel 1989.

Axl Rose, il frontman dei Guns N’Roses è stato denunciato di recente da Sheila Kennedy, ex modella di Penthouse, con l’accusa di violenza sessuale.

Nel capo d’accusa si legge che la modella sarebbe stata trascinata “come un uomo delle caverne”, per poi essere. Dai racconti della donna l’episodio risalirebbe al 1989, quando si trovava all’apice del successo, e oggi accusa l’uomo per averla legata e sodomizzata contro la sua volontà.

Sheila Kennedy è conosciuta dal pubblico per essere stata nominata Pet of the Year nel 1983. La donna ha depositato nel giorno di oggi presso la Corte Suprema di New York una causa in cui dichiara di aver incontrato Axl Rose in un nightclub nel 1989 (quando la modella aveva 26 anni), il quale l’avrebbe aggredita sessualmente.

I dettagli della serata

La violenza sarebbe avvenuta la stessa sera del loro primo incontro, durante una festa tenutasi nella camera dell’albergo in cui alloggiava il cantante. Secondo l’accusa della donna, agli ospiti sarebbe stata offerta della cocaina, oltre che dello champagne ed altri alcolici. L’uomo, dopo una serie di avance fatte alla modella, avrebbe tenuto “un comportamento aggressivo” incitando perfino “il sesso di gruppo”.

La modella sarebbe stata, a questo punto, intenzionata ad abbandonare i festeggiamenti, ma questo le sarebbe stato impedito dall’uomo. Il cantante l’avrebbe quindi “spinta a terra” e “trascinata nella sua camera da letto”. Non contento, “la gettò sul letto e le legò le mani dietro la schiena, con le ginocchia insanguinate”. Sheila Kennedy “sentiva di non avere via di fuga e decise di stare sdraiata sul letto e aspettare che Rose, che la trattava come un oggetto per il suo piacere sessuale, finisse di violentarla“, si legge nella causa.

L’uomo risulta accusato di “aver usato la sua fama e il suo potere di celebrità nell’industria musicale per ottenere accesso, manipolare e aggredire violentemente” la vittima. Axl Rose sarebbe inoltre accusato di violenza domestica da parte delle ex compagne Erin Everly e Stephanie Seymour.

