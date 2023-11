La replica di Morgan, da giorni nel mirino del talent show di Sky che minaccia di trasmettere i presunti fuorionda.

Un polverone senza fine, quello intorno a Morgan. Dopo la cacciata da X Factor, dovuta ad alcuni “comportamenti incompatibili e inappropriati” dell’artista, sono seguite una serie di polemiche e botta e risposta con gli altri giudici del talent show. A far infuriare Marco Castoldi è soprattutto la stesa trasmissione, che minacciava di aggravare la sua posizione.

I fuorionda a X Factor? “E’ anticostituzionale”

Con un video postato sul suo profilo Instagram, Morgan lancia una frecciata a Sky parlando di alcune indiscrezioni su ciò che sarebbe potuto accadere nella puntata di X Factor di ieri sera, giovedì 23 novembre.

“Circola la notizia che a X Factor questa sera vogliano mandare dei fuorionda che mi dipingerebbero in maniera negativa. Si sta prefigurando una situazione anomala e anticostituzionale“, afferma sui social, facendo riferimento ad un presunto video che avrebbe aggravato la sua posizione.

Morgan: “Non posso avermi lo stesso”

Poi aggiunge: “Ma dopo avermi licenziato possono pensare di volermi lo stesso nel loro programma pur avermi descritto come un elemento negativo? Pare che questa sera intendano fare la cosa più immorale nei confronti del lavoratore che io sono, usano la mia figura pur avendomi cacciato“.

“Non esiste in televisione il concetto di fuorionda, siamo sempre microfonati sotto le giacche e quindi siamo sempre in una sceneggiatura televisiva. Anche il mio vaffa… fa parte del racconto tv, della narrazione, è una sceneggiatura. Loro che mi hanno cacciato non possono avermi lo stesso”, ha proseguito l’artista.

“Opponiamoci a questo che è una ingiustizia, una scorrettezza. Mi stanno massacrando quando sono andato a portargli, spettacolo, competenza e musica”, chiosa Morgan in diretta social. Tuttavia, alla fine della puntata di ieri, X Factor non ha trasmesso nessuna clip. A inizio puntata infatti, la conduttrice Francesca Michielin ha specificato che “le cose si risolveranno fuori da qui”, probabilmente riferendosi alle vie legali.

