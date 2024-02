Chiara Ferragni e Fedez sono in crisi dopo la bufera che ha travolto l’influencer? Cosa rivela l’indizio sui social.

Dopo il caso Balocco, Fedez aveva cercato di difendere la moglie dall’assedio mediatico sotto casa. Poi, silenzio totale: sui social la coppia non è più apparsa insieme, mentre Chiara Ferragni si è mostrata serena durante una vacanza in Valle D’Aosta. Problemi d’amore per la coppia più seguita d’Italia? Ecco cosa sta succedendo.

Il silenzio sui social di Chiara Ferragni e Fedez

Chiara Ferragni e Fedez, secondo quanto si vocifera nelle ultime ore, sembrano essere al centro di una crisi. Da tempo, infatti, non si vedono più post o storie su Instagram che li ritraggono insieme. L’ultimo post condiviso dalla coppia risale al 10 dicembre 2023, quando erano a Sankt Moritz insieme ai figli, Leone e Vittoria. Da allora, nessun altro contenuto insieme è stato pubblicato.

Avevamo sentito solo l’ira del rapper, nelle scorse settimane, che – stufo dei giornalisti che ritrovava puntualmente sotto casa – ha iniziato a sbottare sui social in difesa della moglie. La controversia legale legata al caso Balocco, infatti, non è stata una passeggiata per l’influencer che ha sentito la necessità di distaccarsi da tutto, godendosi un po’ di relax fuori città.

Fedez si tutela dall’effetto alone?

Gli esperti sostengono che Fedez potrebbe aver paura dell’effetto alone, ovvero del danno alla propria immagine derivante dalla vicinanza a una persona o a un’organizzazione coinvolta in uno scandalo: in questo caso, proprio quello del caso Balocco in cui Chiara Ferragni è coinvolta.

Secondo Ruben Santopietro, uno dei maggiori esperti nel campo di advertising, Fedez quindi potrebbe aver deciso di dissociarsi dalla Ferragni per tutelarsi. Dal momento che gli affari della moglie rischiano di subire una brusca frenata, questa sarebbe stata una strategia del rapper per proteggere la propria immagine e la propria carriera.

