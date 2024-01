Essere il marito di Chiara Ferragni in questo momento non è facile, ma Fedez ha sopportato già troppo: crollo nervoso sotto casa.

Dopo giorni di appostamenti sotto casa dei Ferragnez a City Life, il rapper non ne può più. Di ritorno nella loro abitazione, Fedez ha dovuto scontrarsi per l’ennesima volta con i giornalisti che di lasciare in pace Chiara Ferragni, dopo lo scandalo del caso Balocco, non ne hanno alcuna intenzione: parte lo sfogo sui social.

Lo sfogo di Fedez sui social

Con un post su Instagram, Fedez ha espresso la sua indignazione per l’assedio mediatico che la coppia sta vivendo a seguito dell’indagine su Ferragni per truffa aggravata. Giunto sotto casa con la sua auto, il rapper ha preso il suo cellulare riprendendo i giornalisti che si erano appostati sotto casa con telecamere e telefonini.

Lamentando la loro insistente presenza, ha mostrato ai suoi follower la scena che si ritrova a vivere ormai ogni giorno, commentando con un sottile sarcasmo: “Secondo me fuori dalla casa di Matteo Messina Denaro c’era meno gente, guardali… Le priorità dell’informazione italiana e del paese”.

Il botta e risposta con Myrta Merlino

La situazione si è ulteriormente infiammata quando Myrta Merlino, conduttrice di Pomeriggio Cinque, ha risposto a Fedez durante la sua trasmissione, sottolineando che i media sono presenti sia nei momenti positivi che in quelli negativi della vita pubblica.

Per questo, il marito della Ferragni dovrebbe aspettarsi questa attenzione data la sua notorietà. Ma il rapper non è d’accordo e, con una story su Instagram, ha replicato alla giornalista criticandola per aver coinvolto anche il cane della coppia, Paloma, nel servizio giornalistico.

“Complimenti a Myrta Merlino, ma Barbara D’Urso l’avrebbe fatto meglio, ci vuole più impegno”, ha scritto Fedez, ironizzando sulla situazione. In effetti, in collegamento con ala Merlino, l’inviato Michel Dessì aveva intercettato il dog sitter del cane Paloma, avvicinandolo a caccia di un qualsiasi particolare sui Ferragnez.

Salvini lo difende: “Non mi piace…”

Anche Matteo Salvini, leader della Lega, è intervenuto sulla questione esprimendo il suo disappunto per l’accanimento mediatico nei confronti di persone in difficoltà. “Quante volte Fedez ha polemizzato con me? Ma per me il problema dell’Italia non è Chiara Ferragni, ci sarà un processo. Fedez e Ferragni sono un universo lontanissimo da me, però la cattiveria e il livore di questi giorni mi lascia sconcertato”, ha detto il ministro.

Riproduzione riservata © 2024 - NM