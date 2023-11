E’ tutto pronto per il trasferimento nella nuova casa: Fedez e Chiara Ferragni mostrano ogni angolo di Villa Matilda.

Da ormai oltre un mese, Chiara Ferragni e Fedez si sono preparati all’attesissimo trasloco nella nuova casa a Milano, realizzata dal famoso architetto Daniel Libeskind. Proprio una semplice casa non è: i dettagli della loro abitazione lascia a bocca aperta, dalla sala cinema al salotto dotato di tutti i comfort.

Fedez e Ferragni verso il trasloco

Durante questo lungo percorso di progettazione e realizzazione, i Ferragnez hanno condiviso con i propri followers ogni passo verso la nuova lussuosa abitazione. La nuova costruzione di CityLife di Milano, nel complesso Residenze Libeskind 2, è stata messa in piedi prevedendo tutti i massimi comfort che si possono immaginare.

Nelle scorse settimane, Chiara Ferragni ha mostrato alcuni scatti insieme a Fedez e i loro due figli, dando un magico assaggio di ciò che stava prendendo forma. Cosa c’è di tanto magico nella nuova abitazione della coppia più seguita d’Italia?

Tutti i dettagli della nuova casa

La scala a chiocciola, che non passa di certo inosservata, collega i due piani dell’abitazione caratterizzata da geometrie del tutto inusuali. Mescolando stili e colori, la casa di Fedez e Chiara Ferragni viene composta da tre bagni: uno grande color beige con una vasca freestanding, uno rosa per la piccola Vittoria e uno sul grigio per il primogenito Leone.

Oltre al salotto, anche la cucina si mostra come un ampio spazio luminosa con pavimento in parquet. Al terrazzino presente su un lato si accede da una grande porta finestre a tre ante. L’isola è completamente rivestita in marmo, adornata con pensili bianchi con rifiniture argentate.

L’angolo dedicato alla sala cinema

“La prima sala sarà la sala del cinema“, scrive la moglie di Fedez precisando: “Vittoria sta provando tutti mobili“. A corredo del post, alcune immagini mostrano Chiara con i figli – Leone e Vittoria – e la madre Marina.

“Praticamente la sala cinema è grande quanto tutta casa mia“, spiega. “Sto pensando alla polvere tra i moduli del divano”, si legge nel post di Chiara Ferragni accaparrandosi oltre 20mila like in 15 minuti. Non è ancora chiaro se verrà implementato un proiettore o una grande televisione.

